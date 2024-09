Milan-Lecce in diretta, risultato in tempo reale: partita iniziata

Gli aggiornamenti da San Siro su Milan-Lecce in diretta live, la cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Serie A

Il Milan torna in campo dopo la vittoria del derby e lo fa contro il Lecce a San Siro. Una sfida che, come ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa, non bisogna sottovalutare. I rossoneri affrontano la squadra di Luca Gotti e, con una vittoria, potrebbero essere primi in classifica almeno per una notte. Un’occasione da sfruttare a pieno.

La diretta live di Milan-Lecce inizierà alle ore 20:45.

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

Lecce (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Pierret; Rebic, Krstovic. All. Gotti

Arbitro: Zufferli