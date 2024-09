@ML – Doppia assenza per Milan-Lecce: non convocati. Morata c’è

Convocati Milan-Lecce, due giocatori non sono stati convocati. C’è invece Morata nonostante la borsite annunciata da Fonseca

Il Milan torna in campo questa sera dopo la bella vittoria nel derby di domenica. A San Siro arriva il Lecce, un avversario alla portata ma che nasconde molte insidie. Paulo Fonseca è stato chiaro ieri in conferenza stampa: partite come questa non sono da sottovalutare, anche perché parliamo di una squadra ben allenata e con diverse individualità importanti.

A proposito di conferenza stampa: in questa occasione l’allenatore ha annunciato il problema fisico di Alvaro Morata. Una borsite, che potrebbe tenerlo fuori dai titolari. Lo spagnolo è convocato regolarmente ed è infatti con la squadra al momento in ritiro in Hotel. Potrebbe essere necessario non rischiarlo in vista dei prossimi impegni: oltre al Bayer Leverkusen, prima della sosta c’è anche la sempre difficile trasferta di Firenze. Sarà titolare Abraham con Loftus-Cheek nel suo classico ruolo da trequartista e seconda punta (le posizioni poi si capiranno soltanto a partita iniziata). Morata c’è, a mezzo servizio ma c’è. Invece, in due non saranno nemmeno in panchina.

Milan-Lecce, doppia assenza: non sono a disposizione di Fonseca

Fonseca non avrà a disposizione due giocatori per la partita di questa sera col Lecce. Il primo è Davide Calabria, come prevedibile già durante la settimana. Il problema fisico che gli ha fatto saltare il derby non è stato superato, e quindi il Milan preferisce non rischiare. Potrebbe recuperare per la prossima settimana.

Al posto di Calabria ci sarà quindi Emerson Royal, ma attenzione anche alla candidatura di Alex Jimenez, che ha lavorato con la squadra in questi giorni ed è convocato per la sfida di questa sera a San Siro. C’è anche un altro giocatore fuori dai convocati e di questo, invece, abbiamo saputo soltanto nella giornata di ieri. Si tratta di Noah Okafor, fuori per un affaticamento muscolare. Lo svizzero, che ha giocato soltanto gli ultimi minuti del derby (tra l’altro divorandosi un gol incredibile), non sarà quindi nemmeno in panchina.

Poteva essere una soluzione per sostituire Morata ma niente da fare. Ecco quindi che si fa sempre più strada l’idea Loftus-Cheek di nuovo dal primo minuto dopo la panchina con l’Inter. Vedremo se troverà spazio Luka Jovic, del quale Fonseca ha parlato in conferenza stampa dicendo che quel lavoro chiesto a Morata durante la partita di domenica non lo può fare per caratteristiche. Potrebbe quindi scendere in campo stasera ma solo a partita in corso e al posto di Abraham.