Niente da fare per il Milan, impossibile convincerlo: va al City a gennaio

Pista che rischia di sfumare definitivamente: il giocatore è finito nel mirino del Manchester City, tutti i dettagli

Il calciomercato si è concluso circa un mese fa e ha visto il Milan protagonista con diverse e importanti operazioni. Ci sono ancora dubbi in merito ad alcun affari, soprattutto in uscita, ma ormai quel che fatto è fatto. Da qui a gennaio ci sono ancora diversi mesi a disposizione per capire se, come e dove intervenire. La rosa rossonera, in ogni caso, è completa e ad oggi non ha bisogno di correzioni.

Ma è chiaro che ci sono situazioni da monitorare sempre e che da qui alla sessione invernale di mercato può succedere ancora di tutto. Ci sono infatti cose fuori controllo che possono accadere sempre, come è successo al Barcellona con Ter Stegen o al Manchester City con Rodri. Entrambi si sono infortunati gravemente e salteranno tutto il resto della stagione. Ecco quindi che per loro è fondamentale intervenire subito: a sorpresa Szczesny ha detto sì ai blaugrana dopo aver annunciato il ritiro, mentre gli inglesi sono alla ricerca di un altro centrocampista e il primo obiettivo sembra essere un vecchio pallino rossonero.

Dal Real al City, per il Milan sfuma definitivamente

L’idea di Guardiola al momento è di sostituire Rodri con Kovacic, utilizzato spesso negli ultimi mesi proprio in quella posizione. Ma è chiaro che sarà inevitabile a gennaio tornare sul mercato per trovare un’alternativa o comunque un uomo in più a centrocampo. Fra gli obiettivi ce n’è uno che piace da sempre ai rossoneri ma il suo arrivo non si è mai concretizzato e stavolta potrebbe “sfumare” definitivamente.

Si tratta di Dani Ceballos, che con Rodri ha poco a che vedere dal punto di vista del ruolo e delle caratteristiche ma se Kovacic verrà utilizzato in quel ruolo ci sarà comunque bisogno di un altro centrocampista. Così lo spagnolo, in forza al Real Madrid ma chiuso dai tanti campioni in rosa, può diventare un obiettivo. Il contratto coi Blancos è lungo, e cioè fino al 2027, quindi bisognerà convincere il club con un’offerta importante. Che potrebbe essere di circa 20 milioni. Ceballos è da sempre un pallino del Milan, da tantissimi anni. Se ne è parlato anche la scorsa estate ma, come sempre, nulla da fare. Adesso l’idea potrebbe tramontare stavolta in via definitiva: il suo futuro potrebbe essere al Manchester City.