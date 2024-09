Pazza idea Milan: scambio con la Juve e colpo a sorpresa

Operazione clamorosa, il Milan ci prova e ‘chiama’ la Juventus: spunta lo scambio con un nome a sorpresa in ballo

La bella e convincente vittoria nel Derby della Madonnina è ormai una parentesi chiusa per il Milan di Paulo Fonseca che, adesso, può guardare con maggiore fiducia al futuro. Già contro il Lecce, stasera, le scelte del tecnico portoghese saranno fondamentali.

Un Milan che deve necessariamente portare risposte positive davanti ad una tifoseria che, durante i mesi estivi, ha sostenuto proprietà e squadra in maniera incondizionata. Ed in tal senso il calciomercato non ha affatto deluso le aspettative. Da Pavlovic e Fofana, passando per Morata, Emerson Royal ed infine Abraham: calciatori di qualità congenuali al gioco offensivo che lo stesso Fonseca è riuscito finalmente a mostrare nel successo contro l’Inter. Ad ogni modo le novità, anche nel prossimo futuro, non mancheranno in casa rossonera.

Per il mese di gennaio il focus potrebbe essere su un vice Theo Hernandez, senza eventualmente dimenticare la possibilità arrivare ad un nuovo attaccante visto che se dovesse venire confermato il 4-4-2 come modulo, la coperta nel reparto avanzato risulterebbe straordinariamente corta. Attenzione, però, perché la svolta più clamorosa rischia di arrivare direttamente da Torino, sponda Juventus. La dirigenza di Via Aldo Rossi sembrerebbe pronta a discutere di un’iptoesi davvero pazzesca per il mese di gennaio: lo scambio tra Milan e Juventus può lasciare tutti a bocca aperta.

Milan-Juve, scambio a gennaio: che sorpresa per Fonseca!

Thiago Motta sembra essere convinto della bontà dell’operazione Kalulu, al punto che il neo allenatore della Juventus potrebbe già spingere per il riscatto del polivalente difensore francese. 3 milioni di prestito oneroso e 17 (14+3 di bonus) per prelevare il francese dal ‘Diavolo’.

Non è quindi da escludere che nella trattativa venga inserita una contropartita che farebbe parecchio comodo a Fonseca, già nel mese di gennaio. Il nome caldo è quello del brasiliano Danilo, ormai scaricato in via quasi ufficiale da Thiago Motta. Titolarissimo e protagonista nella scorsa stagione, l’ex Manchester City potrebbe spingere per cambiare subito aria e giocare con continuità. Al Milan un centrale – all’occorrenza laterale destro – come Danilo sarebbe gradito.

Un profilo di esperienza internazionale ed in grado di ricoprire più ruoli in difesa. Il valore del cartellino di Danilo, che ricordiamo andrà in scadenza il 30 giugno 2025, è stimato in 3-4 milioni di euro. Una cifra che seppur esigua Giuntoli andrebbe a scalare dall’offerta cash necessaria per trattenere a Torino Kalulu. Nel suo ultimo anno alla Juventus Danilo ha collezionato 34 presenze con 1 gol e 3 assist: attualmente è fermo a 38′ in campo in sole 2 apparizioni.