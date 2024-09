Sorpasso su Sinner, svolta Musetti: colpo di scena impensabile

Sorprendente il dato che vede Lorenzo Musetti primeggiare nel mondo del tennis, superando anche il suo connazionale Sinner.

Negli ultimi anni il tennis italiano, sia in ambito maschile che femminile, sta vivendo momenti e approcci davvero positivi. Basti pensare ai tanti tornei vinti dai tennisti nostrani, alle classifiche mondiali che vedono primeggiare i nostri atleti o quanto meno presenti con piazzamenti di tutto rispetto.

Tra gli uomini sappiamo tutti che Jannik Sinner rappresenta al momento il miglior tennista in circolazione, almeno secondo ciò che dice il ranking ATP. L’altoatesino chiuderà la stagione da numero 1 al mondo, anche grazie ai due tornei del grande slam vinti nel 2024, prima in Australia e poi negli USA.

Un altro tennista azzurro che viene da una stagione assolutamente da ricordare è Lorenzo Musetti. Al momento il giovane fuoriclasse di Carrara è al 18° posto del ranking e può ancora migliorare. Si è tolto soddisfazioni enormi di recente, come la vittoria della medaglia di bronzo olimpica a Parigi 2024, diventando il primo tennista italiano (nel torneo maschile) a salire sul podio.

Da ricordare però che Musetti, nonostante la sua enorme classe sui campi da gioco, non vanta la medesima cattiveria nei momenti clou. Infatti nel 2024 ha già raggiunto ben cinque volte la finale di un torneo, perdendo però l’ultimo atto e mancando la vittoria. Basti pensare alle finalissime perse ai Queen’s con Tommy Paul e di recente a Chengdu con la stella cinese Juncheng Shang.

Musetti migliore di Sinner e Zverev: la speciale classifica

C’è però a sorpresa una classifica dove Lorenzo Musetti è attualmente il migliore al mondo, superando persino dei mostri sacri come l’amico Sinner o il tedesco Alexander Zverev. Non si tratta del ranking ATP o di qualcosa di ufficiale, bensì di una statistica resa nota su X dal giornalista Giorgio Spalluto.

Si tratta del numero di vittorie, nei singoli match, ottenuti quest’anno da Musetti dalla stagione sull’erba in poi, ovvero dal mese di giugno in avanti. Ad oggi il classe 2002 risulta aver vinto ben 26 incontri nella seconda metà dell’anno, numero maggiore rispetto a tutti i suoi rivali del circuito ATP.

Musetti si è lasciato alle spalle per ora sia Zverev, fermo a quota 23 vittorie, sia Sinner che invece vanta 22 incontri vinti. Peccato che l’azzurro non abbia dato troppo seguito a questa ottima statistica, visto che non ha ancora portato a casa nessun trofeo. La sua ultima vittoria in un torneo internazionale risale al 2022, quando si impose all’ATP 250 di Napoli contro l’amico Matteo Berrettini.