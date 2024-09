A centrocampo arriva l’ex Inter, il Milan piazza il colpo per gennaio

Il centrocampista, con un passato nelle giovanili dell’Inter, potrebbe arrivare il prossimo gennaio per migliorare la panchina rossonera

Il Milan è concentrato sul da farsi perché quello che si è visto in campo nelle ultime giornate dovrà ora essere ripetuto nelle prossime uscite tra Serie A e Champions. Questo l’unico antidoto contro un inizio di stagione poco esaltante, con Paulo Fonseca che ha dovuto tirare fuori il meglio di se per evitare lo scenario peggiore.

Testa al campo e alla tattica: quel Milan arrembante dei primi minuti di domenica scorsa, con Pulisic in particolare sugli scudi, dovrà essere considerato la normalità agli occhi dei tifosi. Nelle prossime uscite, niente distrazioni dovute a questioni extra campo o ad altro: occorre mantenere la schiena dritta e tentare di voltare pagina in modo definitivo.

Nell’ombra, intanto, lavorano i dirigenti rossoneri, consapevoli che qualche miglioria dovrà pur essere apportata se si vuole davvero puntare a costituire una squadra solida nel medio e lungo termine. Occhi quindi sull’ex Inter che piace molto per via del talento che ha a disposizione.

Milan, Casadei più di una ipotesi a gennaio

In una intervista di più di un anno fa concessa a Sportweek, quando con la maglia dell’Italia U20 sfiorò un incredibile Mondiale di categoria, lo aveva affermato candidamente: Kakà e Ronaldinho erano i suoi idoli assoluti da ragazzino. Chissà se in quella occasione, in cuor suo, già si aveva immaginato con addosso i colori del Milan, squadra con cui ha lottato contro ai tempi dell’Inter primavera.

Cesare Casadei da futuro centrocampista cardine del Chelsea, è diventato uno dei tanti in una rosa altamente competitiva e composta da tanti calciatori abili nel suo ruolo di mediano con vedute offensive. Motivo per cui di spazio non ne trova, nemmeno con alla guida un suo connazionale come Enzo Maresca, che lo aveva allenato già al Leicester ottenendo peraltro ottimi risultati.

Difficile che l’ex capitano dell’Inter primavera, pagato dai Blues ben 15 milioni di euro (un investimento su cui tanto si è scritto e detto), possa diventare protagonista in Inghilterra: ecco perché l’ipotesi esordio in Serie A già a gennaio potrebbe essere allettante e veritiera. Su di lui ci sarebbe proprio il Milan, sempre accorto ai giovani di talento.

Il Chelsea, a meno di grossi cambiamenti, sarebbe disposto a cedere il ragazzo in Italia, probabilmente a titolo definitivo e non mediante un prestito con diritto di riscatto a certe condizioni. Casadei, tra le altre cose, ha cambiato agente da poco fa e ciò potrebbe agevolare una eventuale trattativa con i rossoneri.