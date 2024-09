Arriva la mazzata per Allegri, l’annuncio lascia di sasso

Mazzata per Massimiliano Allegri: il giocatore non le manda a dire al tecnico toscano, l’annuncio lascia tutti di sasso

Tempi duri per Massimiliano Allegri che, dopo essere stato esonerato dalla Juventus prima della fine della passata stagione, è ancora alla ricerca di un club che possa affidargli la propria panchina.

Il tecnico toscano era stato accostato al Benfica fino a qualche settimana fa, ma alla fine i lusitani hanno virato su altri obiettivi, complice anche la poca voglia dell’allenatore di volersi trasferire in Portogallo. Negli ultimi giorni, visti i brutti risultati ottenuti da Ten Hag, il nome di Allegri è iniziato a circolare anche per la panchina del Manchester United che, però, non ha preso una decisione definitiva sul tecnico olandese.

Inoltre, i Red Devils non sembrano aver fretta nel cacciare Ten Hag nonostante l’inizio balbettante di stagione e per Allegri rischiano dunque di allungarsi i tempi di attesa per trovare un nuovo club. Il tecnico toscano sta vivendo certamente un momento difficile dopo il triennio tutt’altro che entusiasmante alla Juventus e nei suoi confronti è arrivata anche una frecciata da uno dei suoi ex giocatori, ovvero Manuel Locatelli.

Il centrocampista della Juventus non le ha mandate certo a dire al suo ex allenatore nel corso dell’intervista concessa a Sportmediaset e per l’ex tecnico dei bianconeri si è trattata di una vera e propria mazzata

Juventus, Locatelli dimentica Allegri: che mazzata per il tecnico

Con l’avvento di Thiago Motta sulla panchina della Juventus la musica sta iniziando a cambiare in quel di Torino e durante le prime uscite lo si è visto chiaramente, sebbene ci siano ancora molte cose su cui lavorare e migliorare. Uno dei giocatori più trasformati da quando l’ex allenatore del Bologna è arrivato alla Juventus è sicuramente Manuel Locatelli che fin da subito è stato al centro del suo gioco.

Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista bianconera si è proprio soffermato sul modo di giocare di Thiago Motta, definendolo diverso da quello che era il gioco di Allegri, dimenticando del tutto il suo ex allenatore: “Con Motta tocco più palloni. Abbiamo un modo diverso di giocare, più possesso palla” ha dichiarato il giocatore, candidando poi i suoi allo scudetto, nonostante ritenga l’Inter la squadra favorita.

Parole che sono una vera mazzata per Allegri, attaccato in maniera velata, ma allo stesso tempo diretta, da uno dei suoi ex giocatori. Nella partita contro il Napoli, Locatelli ha toccato più di 100 palloni, a conferma di quanto sia centrale nel gioco di Thiago Motta rispetto a quello di Allegri dove era più sacrificato e con meno possibilità di mettersi in luce.