Con il Lecce per il mercato: il Milan sulla stella dei giallorossi

Il club rossonero ha messo gli occhi su un giocatore della squadra di Gotti: il match a San Siro è stata l’occasione per osservarlo da vicino.

Dopo la vittoria contro l’Inter, il Milan andava a caccia di conferme contro il Lecce. Vietato sbagliare, lo ha detto anche Paulo Fonseca nella conferenza stampa di venerdì.

I rossoneri dovevano dare continuità al successo nel derby, sia sul piano della prestazione che del risultato devono dimostrare di aver fatto un click rispetto al difficile avvio di stagione. La squadra di Luca Gotti arrivava da quartultima nella classifica della Serie A con 5 punti ed è reduce dalla sconfitta 2-0 in Coppa Italia contro il Sassuolo. Avevano giocato tante riserve, cosa che ovviamente non era successa nella precedente partita pareggiata 2-2 contro il Parma. Sulla carta il Diavolo era nettamente favorito, però non poteva prendere alla leggera questo impegno.

Milan, occhi su un giocatore del Lecce

Fonseca aveva già annunciato che avrebbe schierato una formazione quasi identica a quella utilizzata contro l’Inter. Il tecnico portoghese ha detto chiaramente che era il momento della continuità a 360° per il Milan.

Per quanto concerne il Lecce, nella formazione titolare c’era Patrick Dorgu. Il danese classe 1994 ha agito come terzino destro nel 4-4-2 di mister Gotti. L’ex Nordjaelland può giocare anche a sinistra e in posizione più avanzata. Un jolly prezioso sulle fasce. Già nella passata stagione aveva impressionato positivamente e, infatti, non erano mancate delle offerte nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Il pugliese ha resistito e cercherà di valorizzarlo ulteriormente per cederlo a un prezzo più importante. Ovviamente, molto dipenderà anche dall’eventuale salvezza della squadra. In caso di retrocessione, la situazione cambierebbe un po’.

Il Milan ha osservato con interesse la prestazione di Dorgu, che in Italia piace anche a Juventus e Napoli. Attenzione pure alla Premier League, dove sembrano Chelsea, Tottenham e Newcastle United le squadre più interessate. I rossoneri fecero un tentativo già nella finestra invernale del calciomercato di gennaio 2024, però non ebbero successo. Offerta troppo bassa (circa 10 milioni di euro), inoltre il Lecce non era così convinto di cedere un titolare. Il nazionale danese viene valutato 25-30 milioni da Pantaleo Corvino. Vedremo se già a gennaio 2025 ci saranno delle proposte, potrebbe fare la differenza il fatto di lasciarlo in prestito fino a fine stagione ai giallorossi.