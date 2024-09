“Contatti approfonditi”: ecco il sostituto di Fonseca

Si torna a parlare in casa Milan dell’eventuale sostituzione in panchina, con Paulo Fonseca che deve ancora confermare le sue qualità.

Momento di respiro in casa Milan per Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, scelto personalmente da Zlatan Ibrahimovic in estate per il nuovo progetto tecnico rossonero, non aveva dimostrato grosse cose nei suoi primi vagiti a Milanello. L’ex Roma e Lille ha faticato a trovare le prime gioie, visti i soli 2 punti conquistati nelle prime tre gare di campionato.

Il roboante 4-0 sul Venezia e soprattutto la vittoria meritata nel derby hanno però risollevato le quotazioni e la fiducia attorno a Fonseca ed alle sue idee calcistiche. Il mister lusitano ha reinventato il Milan con una sorta di 4-2-4 molto offensivo ma allo stesso tempo estremamente equilibrato, dando profondità al gioco con la presenza del doppio centravanti (Morata-Abraham), puntando sul baricentro alto e sul dinamismo dei suoi interpreti.

Fino a pochi giorni prima del derby vinto, dopo la sconfitta interna in Champions League con il Liverpool, le voci su un possibile esonero di Fonseca circolavano spedite dalle parti di Milanello. C’è chi ha giurato di aver avuto conferme su contatti tra Ibrahimovic ed altri allenatori, chi sentiva vicino il rumore delle valigie di Fonseca chiudersi. Al momento tale ipotesi è lontana, ma il mister dovrà confermare il buon trend nelle prossime settimane per non ripiombare al centro delle critiche feroci.

Fonseca in bilico, conferme sui contatti con l’allenatore

Dunque Fonseca può guardare con maggiore serenità al proprio lavoro ed al futuro, ma non potrà abbassare l’asticella. La partenza ad handicap non si cancella così facilmente, dunque non può più perdere terreno se vuole che il suo Milan lotti per l’alta classifica e per la qualificazione dalla prima fase di Champions.

Il Milan qualche contatto con altri allenatori lo tiene in caldo, almeno secondo le indiscrezioni recenti. Il giornalista Maurizio Pistocchi ai nostri microfoni aveva confermato come ci fosse stato “qualche contatto approfondito” con Massimiliano Allegri, scelta ideale secondo molti per l’eventuale sostituzione di Fonseca.

Ma Allegri non è la priorità per Ibra e compagnia. L’ex tecnico juventino, attualmente senza squadra, sarebbe solo un’opzione. Anche se al Milan piacerebbe una scelta più giochista e moderna, come Maurizio Sarri o Igor Tudor, che appaiono profili più consoni al progetto tecnico del Milan ed alle direttive di RedBird.

Allegri però una panchina importante potrebbe trovarla all’estero: rifiutate le offerte arabe, il mister livornese è in lizza per sostituire Ten Hag alla guida del Manchester United, partito ancora una volta in maniera zoppicante in Premier League.