Il Milan apre al prestito, se ne va a gennaio

Valutazioni in corso in casa rossonera: il giocatore potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio, tutti i dettagli

Il Milan Futuro, giovedì sera, ha finalmente vinto la prima partita di campionato. I giovani rossoneri hanno avuto la meglio sulla Spal con il risultato di 2-1. Successo arrivato solo nei minuti finali grazie alla rete di Chaka Traoré, che ha riportato avanti la squadra di Daniele Bonera dopo che al 90′ era arrivato il pari degli avversari.

La prima vittoria è coincisa anche con il debutto del Milan Futuro al Chinetti di Solbiate Arno, messo a punto con un investimento da 700mila euro e finalmente pronto per essere utilizzato. Ed è coinciso anche con il ritorno in campo dal primo minuto di Mattia Liberali (sotto gli occhi attenti di Fonseca e di Ibrahimovic), escluso dalla formazione titolare nelle ultime partite un po’ a sorpresa. Non sappiamo se per problemi di condizione fisica o altro, ma contro la Spal ha confermato le sue incredibili doti tecniche e non solo. Lo aveva già fatto in estate in pre season con la prima squadra nella tournée negli USA. Il suo talento ha più che mai bisogno di fiducia e di minutaggio, magari anche ad un livello superiore.

Dal Milan alla Serie B, cessione in prestito

Premesso che Liberali meriterebbe spazio già in Serie A, ad oggi la società sta facendo delle valutazioni in merito ad un suo trasferimento in prestito a gennaio in Serie B, quindi una categoria di mezzo fra le due attuali in cui è coinvolto il Milan. Ci sono diverse squadre che lo prenderebbero immediatamente.

Bari, Sampdoria, Sassuolo e Reggiana hanno palesato il loro interesse per il numero 10 del Milan Futuro e la società ci sta pensando. La Serie B potrebbe essere una buona soluzione per farlo giocare ad un livello ancora più alto e migliorare le sue capacità. I rossoneri, però, con il progetto U23, hanno intenzione di avere il più possibile i propri giovani sotto controllo, e da qui nascono quindi le riflessioni se sia giusto o meno mandarlo in prestito. C’era la possibilità di farlo anche la scorsa estate, per stessa ammissione di Paulo Fonseca, ma poi non se ne è fatto nulla. Liberali è rimasto per giocarsi la Lega Pro ed è stato l’autore del primo storico gol della squadra U23 nella Coppa Italia di categoria contro il Lecco. Il suo futuro è luminoso e su questo non ci sono dubbi. Il Milan deve solo capire e decidere quale percorso sia meglio per lui e per la sua crescita. Maneggiare con cura.