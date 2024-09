Leao è cambiato: la svolta con Fonseca e in avanti è sempre decisivo

Rafa Leao sta cambiando grazie al lavoro di Paulo Fonseca. Il numero dieci portoghese è stato autore di una prestazione importante

Paulo Fonseca ha una grande missione, quella di cambiare il Milan, portandolo al successo attraverso il gioco. Una missione complicata, ma non impossibile. Servirà chiaramente l’apporto di tutti i giocatori della rosa e in particolar modo di quelli che possono fare la differenza e chiaramente di Rafa Leao.

Vincere senza far rendere al meglio il connazionale è parecchio complicato e il tecnico portoghese sa benissimo che dalla crescita del suo numero dieci passano le fortune del Milan. Il classe 1999 – nonostante la critiche – continua a fare la differenza in fase offensiva, ma anche ieri sera non sono mancati gli haters che hanno sottolineato la sua imprecisione sotto porta e i suoi diversi cross sbilenchi. Il ‘materiale’ per farsi attaccare, dunque, non è mancato, ma la partita di Leao è stata ricca anche di tante cose buone e il portoghese è così risultato decisivo. Può fare molto di più – è evidente -, ma bisogna sottolineare che il numero dieci del Diavolo è protagonista in tutti i tre gol del Diavolo.

Leao intenso in difesa: la svolta grazie a Fonseca

La punizione che porta alla prima rete di Morata nasce da un fallo ai danni di Leao. La seconda è frutto della grande intesa con Theo Hernandez e il passaggio in profondità del portoghese, da vero dieci, è da stropicciarsi gli occhi.

Ma anche nel terzo gol di Christian Pulisic c’è lo zampino di Rafa Leao, autore del primo pressing sul portatore palla leccese. Forse è solo un piccolo dettaglio, che chi ama attaccare il portoghese, non avrà certo notato, ma è utile a sottolineare il cambiamento che sta avvenendo in Leao.

Il lavoro di Fonseca si sta iniziando a vedere: “A Leao ho sempre detto che è un grandissimo giocatore, ma ora deve diventare un giocatore per la squadra – ha affermato il tecnico in conferenza -. Essere capitano è una responsabilità, mi piace che sia decisivo come con l’assist. Mi piace di più la crescita che sta mostrando nel difendere. Oggi Leao è un giocatore diverso, non è ancora perfetto, ma sto vedendo lo sforzo che ci mette nell’aiutare la squadra”. E sono i numeri a dirci che Leao sta cambiando: il portoghese ha vinto due duelli aerei su due e sono stati ben dieci, invece, i contrasti vinti su quindici tentativi. Un Leao, che era partito con il freno a mano tirato, è riuscito, dunque, ad essere decisivo in avanti, anche senza segnare, e importante per la squadra in fase difensiva.