Lo ha chiesto Fonseca, il Milan piazza il colpo dal Real Madrid

Paulo Fonseca è al lavoro insieme alla dirigenza del Milan per trovare i giusti rinforzi in vista della seconda parte di stagione.

Il calciomercato invernale è ancora lontano ma le squadre sono già al lavoro per provare ad intavolare le trattative da chiudere poi nel mese di gennaio.

Il Milan sa bene quali siano le proprie necessità per sistemare la rosa in vista della seconda parte di stagione e Paulo Fonseca, insieme alla dirigenza rossonera è al lavoro per trovare quei calciatori che possano fare al caso della squadra. Uno degli ultimi nomi usciti nell’ambiente Milan porta al Real Madrid con un centrocampista che sta trovando poco spazio alla corte di Carlo Ancelotti e potrebbe giungere a Milanello per trovare più continuità.

Milan, obiettivo di mercato in casa Real Madrid: lo vuole Fonseca

Uno dei nomi fatti da Paulo Fonseca alla dirigenza del Milan è quello di Dani Ceballos. Il centrocampista non sta trovando spazio alla corte di Carlo Ancelotti durante questa prima parte di stagione ed è pronto a cambiare aria in vista del mese di gennaio.

Classe 1996, il centrocampista spagnolo viene considerato dal Milan il possibile sostituto di Bennacer con l’algerino che ne avrà fino a febbraio. Le condizioni fisiche del mediano ex Empoli però non rassicurano l’ambiente rossonero e la coperta in mezzo al campo è troppo corta con Fonseca che in queste ultime settimane ha sempre convocato Kevin Zeroli per completare il centrocampo.

Dani Ceballos è stato accostato al Milan anche in passato con il mediano spagnolo che è tornato al Real Madrid dall’Arsenal nel 2021 dimostrandosi sempre una valida alternativa per il centrocampo delle merengues. A 28 anni però, Ceballos ha voglia di una nuova sfida che possa vederlo protagonista ed il Milan è pronto a fare un tentativo per portarlo in rossonero già da gennaio. La volontà della dirigenza è quella di chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Milan e Real Madrid hanno chiuso diversi affari negli ultimi anni con le due società che in estate hanno ratificato il passaggio di Alex Jimenez a Milanello a titolo definitivo. I due club si incontreranno ad ottobre per la sfida di Champions League e quella sarà l’occasione per gettare le basi della nuova operazione. Il club meneghino però dovrà guardarsi dalla concorrenza di diverse squadre inglesi con l’Arsenal che sarebbe felice di avere di nuovo a disposizione il calciatore spagnolo.