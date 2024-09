Lo vuole De Zerbi, il Marsiglia pesca in casa Milan

Lo vuole Roberto De Zerbi per il suo gioco, l’Olympique Marsiglia pesca dal Milan: affare ad un passo

Tra le squadre che stanno sorprendendo tutti, in questo inizio di stagione, spicca sicuramente l’Olympique Marsiglia. Il club francese ha deciso di rifondare la squadra con un unico obiettivo: cercare di dare quanto più fastidio possibile al Paris Saint Germain. Ed i primi risultati che stanno arrivando sorridono, appunto, ai marsigliesi.

Merito, soprattutto, del nuovo allenatore: Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, fino a questo momento, ha ben impressionato gli addetti ai lavori con il suo stile di gioco. Nelle prime cinque giornate di campionato ha collezionato 4 vittorie ed un pareggio, con ben 15 gol realizzati e 6 subiti. A pari punti con i campioni di Francia che, però, hanno realizzato più gol rispetto agli acerrimi rivali di sempre. Il Marsiglia si è reso protagonista anche in questa sessione estiva di calciomercato con acquisti importanti.

Ed è pronto a farlo anche in quello invernale di gennaio pescando proprio dalla Serie A, campionato che De Zerbi conosce sin troppo bene. Precisamente nel Milan dove spunta un profilo interessante che potrebbe andare molto bene per il suo stile di gioco. L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del calciatore.

De Zerbi pesca dal Milan, obiettivo Calabria per la fascia destra

Davide Calabria è ad un passo dall’addio dai colori rossoneri. Il capitano del ‘Diavolo’ ha vestito solamente una maglia da quando ha iniziato la sua carriera calcistica, sin dalle giovanili: quella del Milan. A quanto pare, però, le strade tra le due parti sono destinate a separarsi. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Incontri con la dirigenza per un possibile rinnovo non sono in programma.

Risulta molto difficile che tutto questo possa avvenire nelle prossime settimane. Insieme al suo entourage, quindi, sta iniziando a guardarsi un po’ attorno per cercare la soluzione migliore. La pista che lo porterebbe all’estero non gli dispiacerebbe affatto. In prima fila, infatti, ci sarebbe proprio il Marsiglia che intende rinforzare la fascia destra della retroguardia difensiva proprio con il suo arrivo.

Resta da capire, però, se i francesi hanno serie intenzioni di anticipare i tempi acquistandolo nel mercato invernale oppure aspettare alla scadenza del suo contratto e prenderlo a parametro zero. Il Milan, a meno di clamorosi colpi di scena, deciderà di puntare su Emerson Royal, arrivano in estate dal Tottenham per 15 milioni di euro.