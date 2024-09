Guarda chi si rivede, Castillejo torna in Serie A

L’ex Milan può tornare a giocare in Italia: si è proposto a una società e spera che il trasferimento si possa concretizzare.

Samuel Castillejo è uno dei calciatori svincolati che si possono ancora accasare a parametro zero in questi mesi. Ha 29 anni, ne compirà 30 a gennaio 2025, e dunque può giocare ancora per un po’ di stagioni.

Nella scorsa annata sportiva ha giocato in Italia nel Sassuolo, che lo aveva prelevato in prestito dal Valencia. Non ha lasciato il segno: 19 presenze con 0 gol e 0 assist. La squadra emiliana è anche retrocessa in Serie B. L’esterno offensivo spagnolo ha anche saltato 8 partite a causa di problemi fisici. La sua stagione è terminata ad aprile per via di un infortunio a un ginocchio che non gli ha permesso di tornare in campo. Si è fatto male proprio prima di Sassuolo-Milan, partita nella quale avrebbe nuovamente giocato contro la sua ex squadra, cosa che aveva già fatto a San Siro il 30 dicembre subentrando negli ultimi 20 minuti.

Ex Milan, Castillejo torna in Serie A?

Terminato il prestito al Sassuolo, Castillejo è tornato al Valencia. Considerando i rapporti non idilliaci tra giocatore e club, l’obiettivo delle parti era quello di separarsi durante l’ultima sessione estiva del calciomercato. A lui è stato concesso anche un mese in più di vacanza proprio per evitare che incrociasse l’allenatore Ruben Baraja, col quale aveva rotto. L’auspicio è che arrivasse l’offerta giusta per la cessione, però non è arrivata.

Per andarsene, Castillejo chiedeva alla società di pagargli lo stipendio previsto dall’ultimo anno di contratto: 2,5 milioni di euro lordi il totale. Dall’altra parte è arrivato un netto rifiuto e il 30 agosto il Valencia ha annunciato ufficialmente il licenziamento dell’ex Milan. Il club ha spiegato che c’erano motivi di carattere disciplinare dietro tale decisione. Essendo stato qualcosa di unilaterale e non di concordato, Samu ha potuto avviare una causa legale e potrebbe avere chance di vincerla.

In attesa di vedersi corrispondere un risarcimento dal Valencia, l’esterno spagnolo è libero di cercarsi una nuova squadra. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, Castillejo si è offerto al Genoa dopo il grave infortunio capitato a Ruslan Malinovsky. Vedremo se la dirigenza rossoblu deciderà di dargli un’altra occasione in Serie A. Nei giorni scorsi era emersa anche l’ipotesi di un trasferimento in Brasile all’Internacional, però poi l’affare non è andato in porto. E non sembra destinato a concretizzarsi neppure un ritorno al Malaga, squadra della sua città natale.