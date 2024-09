Milan, che rimpianto: Spalletti ora è pronto a convocarlo

L’italiano sempre più in crescita e anche Spalletti lo ha notato: l’ex Milan potrebbe essere presto convocato in Nazionale

Il Milan ha fatto un ottimo calciomercato in entrata con acquisti di buon livello. Il primo è stato Alvaro Morata, preso dopo che è fallito l’unico obiettivo dell’estate: Joshua Zirkzee. Dopodiché, tutti gli altri acquisti erano stati già pensati da tempo. Convince un po’ meno, invece, il mercato dei rossoneri in uscita: per i giocatori venduti e, soprattutto, per le formule e le modalità.

La cessione che ha fatto più discutere è quella di Pierre Kalulu alla Juventus. I rossoneri hanno rinforzato una diretta concorrente, e lo hanno fatto anche in modo abbastanza semplice. Accordo trovato in pochissimo tempo e a condizioni tutt’altro che favorevoli. Tre milioni di prestito oneroso, 14 milioni di riscatto e altri bonus. In totale: un potenziale da 20 milioni. Poco considerando l’età di Kalulu e il margine di miglioramento. Oltre al difensore, difficile da condividere anche la scelta di mandar via Daniel Maldini, ceduto gratuitamente al Monza con il 50% della futura rivendita (in stile Brescianini). E visto l’inizio di stagione del figlio di Paolo, difficile non considerarlo già un rimpianto.

L’ex Milan cresce a dismisura: Spalletti lo porta in Nazionale

La crescita di Daniel è sotto gli occhi di tutti. Oltre ai miglioramenti dal punto di vista fisico, l’ex rossonero è cresciuto tantissimo anche sul piano tecnico e nell’interpretazioni delle situazioni. “Nemmeno lui sa dove può arrivare“, ha detto qualche settimana fa Alessandro Nesta, l’allenatore del Monza.

Una crescita che non può essere ignorata nemmeno da Luciano Spalletti, il commissario tecnico dell’Italia. Secondo diverse voci di corridoio, l’ex allenatore del Napoli sta seriamente pensando ad una sua convocazione in vista dell’inizio di questo nuovo corso della Nazionale dopo il terribile europeo. Daniel Maldini potrebbe quindi prendere parte alle prossime partite dell’Italia. Valutazioni in corso. Meriterebbe questo tipo di considerazione visto che è cresciuto tantissimo. E avrebbe meritato anche maggior considerazione dal Milan, che invece lo ha lasciato andar via troppo presto e con troppa facilità.

I rossoneri, ad oggi, hanno guadagnato zero euro dalla sua cessione ai brianzoli: inconcepibile. Il vantaggio della futura rivendita al 50% è che si potrebbe pensare di riportarlo a casa pagando la metà del suo cartellino. Daniel è sempre un milanista e non manca mai occasione per ribadirlo. Tornare in rossonero è sempre il suo obiettivo e speriamo che un giorno gli venga data un’altra opportunità.