@ML – Morata in gruppo, le ultime su Okafor e Calabria

Le ultime da Milanello, dove si è tornati a sudare in vista della seconda partita di Champions League, in programma martedì sera a Leverkusen

Non c’è davvero tempo per godersi le vittorie in Casa Milan. La squadra rossonera reduce dal secondo successo in cinque giorni a San Siro è tornata ad allenarsi a Milanello.

Il 3 a 0 contro il Lecce, che porta la firma di Alvaro Morata, Theo Hernandez e Christian Pulisic, è dunque andato in archivio. Nella testa di Paulo Fonseca e i suoi ragazzi, adesso, c’è solamente il Bayer Leverkusen. Dopo il ko contro il Liverpool, per il Diavolo un’altra sfida davvero complicata, che mette in salita ancor di più l’avvio in Champions League. Un risultato positivo, però, darebbe ulteriori sicurezze ad una squadra, che dopo il derby è rinata, ma che non può certo fermarsi.

Paulo Fonseca, però, non è ancora del tutto soddisfatto delle prestazioni dei suoi uomini. Il Milan sta crescendo, ma il portoghese si aspetta ben altro. In Germania si volerà domani dopo che la squadra avrà svolto l’allenamento di rifinitura in mattinata e ne capiremo certamente di più sulla formazione, anche se l’ex Lille non ha alcuna intenzione di stravolgere la squadra. E’ presto per affidarsi ad un importante turnover. Oggi nel frattempo il Milan è tornato ad allenarsi sui campi verdi di Milanello e la lente di ingrandimento era chiaramente puntata sui giocatori acciaccati.

Milan, le ultime da Milanello: il punto su Calabria e Okafor

Alvaro Morata è uscito malconcio dalla sfida contro il Lecce, ma la sua presenza in Germania non è certamente in dubbio. Oggi lo spagnolo si è, infatti, allenato regolarmente in gruppo.

Ci sarà da monitorare con attenzione, anche, le condizioni fisiche di Davide Calabria e Noah Okafor, che hanno saltato il match di San Siro di venerdì scorso. Stamani, però, anche loro, come appreso da MilanLive.it, hanno lavorato con il resto dei compagni.

Per quanto riguarda la formazione – come detto – Paulo Fonseca non pensa di stravolgere la squadra. Vuole dare continuità e per il turnover ci sarà tempo. Però qualche giocatore potrebbe dar linfa nuova all’undici titolare. Ecco perché vanno tenuti in considerazione le possibilità di rivedere Pavlovic e Loftus-Cheek dal primo minuto. Per il resto difficilmente ci saranno cambi. Di certo non si toccano Mike Maignan, Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Rafa Leao e Christian Pulisic, così come Alvaro Morata se starà al 100% che hanno dimostrato di essere fondamentali per questo Milan.