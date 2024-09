Sinner-Olimpiadi, l’annuncio di Jannik lascia i tifosi increduli

Pazza idea da parte di Jannik Sinner in vista delle prossime Olimpiadi, l’annuncio del numero uno ha spiazzato tutti.

Cosa può chiedere di più dalla propria carriera un atleta che a soli 23 anni ha già conquistato tutti? Probabilmente di partecipare alle Olimpiadi, manifestazione che purtroppo ancora manca al campione Jannik Sinner che ha dovuto saltare la kermesse di Parigi 2024 a causa di alcuni guai fisici. Quello, ad oggi, rimane il più grande rimpianto per il tennista numero uno al mondo.

Ne ha parlato lui stesso qualche tempo fa in una lunga intervista nella quale non ha faticato ad ammettere che l’assenza in terra parigina ha fatto male e brucerà persino in futuro. Ma nessun problema, perché la sua carriera è ancora lunga e il pubblico crede che sarà ricca di successi anche durante i prossimi anni.

Intanto proprio l’atleta altoatesino ha da poco lasciato tutti di stucco con le sue ultime dichiarazioni. A proposito di Olimpiadi, nel 2026 ci saranno quelle invernali e ad ospitarle sarà proprio l’Italia. Milano-Cortina è perciò già un appuntamento da non perdere, per gli appassionati di sport ma anche per il sorprendente Sinner.

Milano-Cortina 2026, Sinner spiazza tutti: porta un campione alle Olimpiadi

Il classe 2001 seguirà la manifestazione con grandissimo interesse visto che prima di dedicarsi al tennis era una promessa degli sport invernali, gli sci sono infatti ancora oggi il suo primo amore. Amore che potrebbe condividere con un altro campione del passato il cui nome risponde a quello di Francesco Totti, ex calciatore nonché intramontabile capitano della Roma.

Ma cosa centra Sinner con Totti? Tempo fa l’iconico numero 10, con la piena ironia che lo ha sempre contraddistinto, ha scherzato dicendo che se l’amico è diventato il numero uno del tennis è anche un po’ merito suo e delle tante partite che si sono concesse a padel. Di recente proprio Sinner ha voluto replicare alla battuta dicendo che è ora disposto ad insegnare a Totti ad andare sugli sci.

“Se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, forse lo vediamo a Milano-Cortina” ha scherzato il campione che, dal proprio canto, sarà sicuramente presente alle prossime Olimpiadi invernali. Sinner, infatti, è già stato nominato ambasciatore della kermesse e non potrà quindi mancare. Chissà che ad accompagnarlo in questa prossima avventura non ci sarà anche l’amico Totti. I due hanno scritto la storia dello sport in Italia e il pubblico ama vederli scherzare l’uno con l’altro.