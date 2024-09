Titolari col Leverkusen, Fonseca non ha dubbi: scelta già fatta

Fonseca cambia la formazione contro il Bayer Leverkusen: il Milan potrebbe cambiarne due in difesa

Il Milan ha vinto la terza partita consecutiva in Serie A contro il Lecce. Un successo importante che dà continuità al buon momento della squadra, che sembra aver svoltato grazie al derby di una settimana fa. Le difficoltà restano e la strada è ancora lunghissima per una squadra che deve cambiare nella sua totalità. Il percorso è tortuoso ma adesso è ben indirizzato.

Fra pochi giorni si torna a giocare in Champions League. Il Milan ha esordito contro il Liverpool con una brutta sconfitta e adesso, con grande sfortuna, si ritroverà di fronte un’altra grande squadre d’Europa. Il Bayer Leverkusen è reduce da una stagione pazzesca nella quale ha sfiorato addirittura il Triplete. Ma oltre alle vittorie, la squadra tedesca gioca un calcio di livello incredibile, e Fonseca è giustamente preoccupato. Servirà un’impresa per tornare a Milano con un buon risultato (che, a questo punto, può anche essere un pareggio) e per questo sono fondamentali anche le scelte di formazione.

Bayer Leverkusen-Milan, i possibili cambi di formazione

Il Milan contro il Lecce è stato lo stesso che aveva affrontato l’Inter, anche con Alvaro Morata che non stava benissimo. L’idea di Fonseca era quella di dare continuità alla squadra con la stessa formazione e i risultati lo hanno confermato. Difficile però ripetere ancora l’undici uguale anche in Germania fra pochissimi giorni e per questo il tecnico ragiona su un possibile mini turnover.

Per martedì dovrebbe rientrare Davide Calabria, assente anche col Lecce per un problema fisico che è vicino a smaltire. Se dovesse recuperare in tempo, il capitano potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Emerson Royal, che ha speso tante energie in queste ultime settimane. La difesa potrebbe cambiare ulteriormente anche nei centrali di difesa, che Fonseca ha intenzione di ruotare il più possibile.

Ad oggi l’intoccabile è Matteo Gabbia, che si può considerare un titolare inamovibile. Troppo importante per come difende il Milan, per le sue letture e i suoi tempi d’anticipo. Ecco perché a Leverkusen potrebbe riposare Tomori e tornare dal primo minuto Pavlovic, che ha saltato le ultime due partite (a parte i pochi minuti giocati nel finale col derby) per scelte tecnica. Potrebbero esserci anche altre novità di formazione, ad esempio c’è da valutare la situazione di Morata. Nel caso, è pronto Loftus-Cheek.