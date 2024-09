Una nuova stella per il Milan: sfida alle big per il centrocampista del Como

Occhi puntati in casa Como. Il Milan segue con attenzione il giovane giocatore che sta trascinando il club lombardo di Fabregas

Ci ha messo davvero poco a diventare protagonista in Serie A. Ora con le sue giocate, lo spagnolo, naturalizzato argentino, sta stupendo davvero tutti.

Anche il Milan, che nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe decidere di aggiungere in rosa un nuovo centrocampista di qualità , che arricchisca anche la trequarti. In questo periodo d’altronde è finito sotto esame Ruben Loftus-Cheek. L’inglese deve dimostrare di essere un giocatore utile alla causa se non vuole fare le valigie. Oggi Fonseca ha trovato i suoi equilibri offensivi, per l’ex Chelsea ci sarà da sudare per tornare ad essere al centro del progetto. Ovviamente giocherà tanto, anche per via dell’infortunio di Ismael Bennacer, ma dovrà convincere tutti di poter essere davvero utile.

Proprio lo stop dell’algerino potrebbe spingere il Diavolo a rivedere i propri piani sul mercato già a gennaio. La coperta è d’altronde corta e si sta guardando a dei profili per rafforzare la mediana. In questi mesi verranno valutati Kevin Zeroli e Silvano Vos e si capirà se possono effettivamente dare una mano a Paulo Fonseca quando ne avrà bisogno.

Milan, Nico Paz osservato speciale: sta stupendo tutti al Como

Ma oltre al centrocampista, il Milan – come detto – potrebbe decidere di aggiungere ulteriore qualità sulla trequarti e tra i calciatori finiti nel mirino del Diavolo c’è Nico Paz.

Il calciatore classe 2004 è arrivato al Como a titolo definitivo dal Real Madrid per sei milioni di euro, nell’ultima sessione di mercato. I blancos, però, non hanno perso il controllo su di lui,  essendosi garantiti un diritto di ricompra, oltre che il 50% della futura rivendita. Paz dopo un inizio in sordina, un po’ come il club lombardo, ha iniziato a mostrare a tutti la propria classe. Così è stato il protagonista assoluto contro l’Atalanta, prima propiziando l’autogol di Kolasinac e poi fornendo l’assist per il gol del successo di Fadera.

Oggi contro il Verona si è ripetuto con un’altra prestazione di ottimo livello, che non è passata inosservata. L’ex Real Madrid ha fornito un nuovo passaggio vincente, stavolta per Cutrone, contribuendo alla seconda vittoria del Como di Fabregas, che si coccola così il suo gioiello. Gioiello che oltre dal Milan è osservato con interesse dalla Juventus e dalla Fiorentina.