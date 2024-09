Allegri sta per dire sì: Max torna in panchina

Ritorno in panchina per Massimiliano Allegri, il tecnico livornese può vivere una nuova importante avventura: ecco la prossima squadra

Comunque la si possa pensare, su Massimiliano Allegri e sul suo modo di intendere il calcio, applicato alle squadre che allena, non si può non riconoscere che parliamo di uno degli allenatori più importanti degli ultimi 15 anni. Il livornese, da tecnico, ha messo insieme un palmares di tutto rispetto, con sei scudetti, più altri successi di vario genere, sfiorando anche per due volte la vittoria della Champions League.

Di certo, le ultime stagioni non sono state facili per lui, alla Juventus, anche per vicende che esulano totalmente dalle sue responsabilità. Il secondo triennio in bianconero non ha rinverdito i fasti dell’avventura precedente, anche se l’allenatore è riuscito a congedarsi lasciando il segno, con una vittoria in Coppa Italia che ha interrotto una astinenza da trofei che durava da tre anni per la Vecchia Signora.

La Juventus, oggi, è tra le mani di Thiago Motta, che sta provando a fare qualcosa di molto diverso rispetto a lui. Nel frattempo, Allegri, dopo una estate passata a rilassarsi e a scaricare le tossine di tre anni piuttosto duri in campo e fuori, come testimoniato dall’addio burrascoso ai bianconeri, ora si guarda intorno e sembra pronto a tornare in panchina.

Chiunque sia attorno a lui spiega come il tecnico sia voglioso di mettersi nuovamente alla prova su una panchina importante, consapevole di poter avere ancora molto da dare al grande calcio, mettendo a frutto la sua grande esperienza. In queste settimane, era anche stato accostato a un ritorno al Milan, ma per il momento Fonseca ha blindato la sua panchina in rossonero. Ad ogni modo, la pista più accreditata per il livornese potrebbe essere un’altra, stando ai rumours.

Massimiliano Allegri al Manchester United, idea sempre più concreta

Il Manchester United continua a tenere sotto esame Ten Hag. L’olandese nelle ultime due stagioni ha portato a casa una League Cup e una FA Cup, tenendosi a galla, ma si tratta di risultati lontani da ciò che la dirigenza dei ‘Red Devils’ vorrebbe.

Anche in questa stagione, l’inizio è stato un po’ claudicante. La sensazione è che si sia lontani da uno United in grado di tornare a lottare e vincere per grandi traguardi almeno nell’immediato. Così, l’esperienza di Ten Hag potrebbe concludersi a fine stagione, o anche prima. E in quel caso, Allegri sarebbe prontissimo a saltare in sella.