20 milioni e colpo in Serie A: il Milan sistema la propria difesa

Il Milan pesca dalla Serie A per rinforzare la difesa: il centrale piace molto in casa rossonera, può arrivare per 20 milioni

Non resta altro che la semifinale di ritorno di Coppa Italia al Milan per questa stagione. Per i rossoneri, raggiungere il quarto posto in classifica, l’ultimo disponibile per l’accesso alla prossima Champions League, è difficile se non impossibile. Anche l’Europa League è in dubbio e per questo vincere il trofeo di lega è la scorciatoia più semplice. Appuntamento quindi al prossimo 23 aprile per il ritorno e quindi per la gara più importante della stagione. Nel frattempo, è molto probabile che il Milan annuncerà l’arrivo di Fabio Paratici.

Col dirigente c’è l’accordo verbale, i legali sono al lavoro per i contratti e per l’inserimento delle clausole. Dopodiché, l’ex Juventus farà da consulente fino al 20 luglio, quando scadrà la sua squalifica: in questo modo, potrà cominciare a lavorare e a programmare la prossima stagione. In attesa di capire chi sarà l’allenatore della squadra, c’è grande curiosità anche per le mosse di mercato. Un difensore centrale è la priorità e c’è già un nome che mette più o meno tutti d’accordo a Casa Milan.

Rinforzo in difesa: il Milan compra in Serie A

Durante il mercato di gennaio, il Milan aveva provato a vendere prima Pavlovic e poi Tomori: entrambi sono rimasti per volontà loro. A giugno però tutto può cambiare, soprattutto per quanto riguarda l’inglese: anche con Conceicao, dopo Fonseca, ha perso non solo il posto da titolare ma anche da prima riserva, visto che ormai anche Pavlovic è più alto di lui nelle gerarchie (con Gabbia e Thiaw miglior coppia in assoluto).

Un doppio addio quindi che apre le porte ad almeno un paio di acquisti nel reparto. Fra i nomi che il Milan può prendere in considerazione c’è Koni De Winter del Genoa, uno dei difensori con il rendimento più alto di questa stagione di Serie A. A proposito di gennaio: i rossoneri avevano già sondato il terreno durante il mercato di riparazione proprio per sostituire l’eventuale partenza di Pavlovic e Tomori, ma è stato soltanto un sondaggio e niente più.

La strada si può riaccendere quindi a giugno: il Genoa lo valuta al momento 20 milioni, ma la cifra da qui a giugno può soltanto aumentare. De Winter è sicuramente un ottimo profilo ma per il Milan è fondamentale acquistare anche un centrale di livello più alto: con più qualità ed esperienza, insomma. E’ indispensabile se si vuole davvero alzare l’asticella.