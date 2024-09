Ansia Loftus-Cheek: preoccupazione in casa Milan

Nonostante le tre vittorie consecutive in campionato c’è preoccupazione in casa Milan attorno a Ruben Loftus-Cheek.

I tre successi ottenuti a San Siro contro Venezia, Inter e Lecce hanno permesso al Milan di sistemare la propria classifica e rilanciarsi in un campionato che era partito con il piede sbagliato.

La volontà dei rossoneri ora è quella di riscattarsi in Champions League provando a dimenticare il pessimo esordio contro il Liverpool anche se ad attendere gli uomini di Fonseca c’è la difficile trasferta di Leverkusen. Successivamente il Milan sarà impegnato a Firenze in una partita fondamentale per il cammino in Serie A con il club meneghino che vuole arrivare alla sosta attaccato alla testa della classifica. Nel frattempo però c’è da affrontare un problema relativo a Loftus-Cheek, lontano dallo stato di forma dello scorso campionato.

Milan, c’è un problema Loftus-Cheek: addio da non escludere

Ruben Loftus-Cheek non sta vivendo il suo momento migliore al Milan con Paulo Fonseca che nelle ultime uscite lo ha escluso dalla formazione dei titolari. Il nuovo modulo pensato dal tecnico portoghese non lascia spazi al centrocampista inglese che viene considerato al momento l’alternativa ad Alvaro Morata.

Quando è stato inserito in campo, Loftus-Cheek ha preso la posizione del calciatore dietro la punta cercando di avanzare il suo raggio di azione rispetto a dove era stato schierato ad inizio stagione. L’inglese sta però facendo fatica ad entrare nei nuovi meccanismi di Paulo Fonseca e non è da escludere un suo addio in occasione della sessione di trattative invernale.

Il Newcastle ha già bussato alla porta del Milan per prendere informazioni sull’ex calciatore del Chelsea che il Milan valuta circa 30 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse giungere un’offerta che pareggi la valutazione fatta dai rossoneri, il club darebbe l’ok alla sua partenza per poi reinvestire il denaro sul mercato per arrivare ad un calciatore più funzionale al nuovo modulo pensato dal tecnico portoghese.

Mancano ancora tre mesi all’apertura ufficiale della sessione di mercato invernale ma il club sta già studiando le mosse per sistemare il proprio organico. La sosta per le partite delle nazionali è in arrivo e, come sempre sarà un’occasione per le società di prendere i primi contatti e cercare di impostare i colpi in vista del nuovo anno. Nel frattempo il Milan valuterà la situazione riguardante Loftus-Cheek con la speranza che l’inglese torni ad essere decisivo come accaduto con Stefano Pioli.