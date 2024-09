Bloccata la stella dell’Empoli: il Milan ha superato la concorrenza

Il Milan al lavoro con l’Empoli per un talento molto promettente, il giocatore può sbarcare il prossimo anno in rossonero

Per il Milan, l’impatto con la nuova stagione calcistica è stato piuttosto duro e gli interrogativi, dopo poche gare, iniziavano già ad essere numerosi. Al momento, però, i rossoneri sembrano aver ritrovato la giusta rotta, grazie alla vittoria nel derby che ha invertito la tendenza.

Un successo atteso da due anni, quello nella stracittadina, con sei sconfitte negli ultimi precedenti e che dunque ha tolto un peso non al solo Fonseca, che vedeva la sua panchina traballare, ma anche a tutto l’ambiente. Ha fatto seguito una brillante vittoria con il Lecce, il Diavolo sta iniziando a carburare.

L’allenatore portoghese tuttavia non si era depresso prima e non si esalta adesso, parlando degli obiettivi innegabili che il Milan deve avere e citando apertamente la parola scudetto, ma riconoscendo anche, al tempo stesso, come ci sia ancora tanto lavoro da fare. A suo dire, il Milan è ancora lontano da quello che lui vorrebbe e dunque ci sono ancora margini di crescita.

La sfida di provare a vincere con una squadra giovane e basata su un certo tipo di calcio e con investimenti mirati è intrigante ma difficile, per Cardinale e per i suoi sottoposti. Ma il club rossonero intende proseguire su questa strada e per questo continua a guardarsi intorno, per innestare nel prossimo futuro giovani talenti.

Milan, che colpo dall’Empoli: arriva Fazzini

Uno di questi potrebbe arrivare dall’Empoli. Si tratta di Jacopo Fazzini, trequartista classe 2003, diventato protagonista sempre più nella passata stagione con i toscani accumulando presenze ed esperienza ed essendo stato partecipe, in questo avvio di campionato, dell’ottima partenza degli azzurri di D’Aversa.

Tra le linee, Fazzini crea scompiglio, ha movimenti e piedi da grande fantasista. Il Milan ci pensa seriamente e per anticipare la concorrenza, che numerosa lo segue, può sfruttare gli ottimi rapporti con l’Empoli. Ricordiamo infatti che da Milano sono arrivati in Toscana, in prestito, Devis Vasquez tra i pali e Lorenzo Colombo in attacco. Entrambi stanno facendo benissimo e stanno contribuendo a far raccogliere già ora punti pesanti per la squadra azzurra. Dunque, il Milan potrà decidere se incassare il tesoretto di circa 8 milioni di euro dai rispettivi riscatti o utilizzare quella cifra per arrivare a Fazzini.