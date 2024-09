F1, ora è ufficiale: penalità di 10 posizioni in griglia

Un pilota dovrà scontare una sanzione nel prossimo gran premio di Formula 1: ecco cosa è successo.

Dopo un weekend di pausa, il campionato mondiale di F1 tornerà in azione nel prossimo con il Gran Premio degli Stati Uniti. Tanti i temi di interesse dell’appuntamento, in particolare la lotta per il titolo: Lando Norris cercherà di recuperare altri punti su Max Verstappen. Ma c’è anche altro da tenere d’occhio.

Ad Austin non ci sarà Daniel Ricciardo con il team Visa Cash App Racing Bulls, dato che la Red Bull ha deciso di sostituirlo con Liam Lawson. L’annuncio è arrivato dopo il GP a Singapore, ma non ha sorpreso. Era chiaro da un po’ che sarebbe arrivata questa scelta. Il 35enne pilota australiano non ha soddisfatto le aspettative in termini di risultati e i vertici di Milton Keynes hanno preso una decisione per certi versi impopolare, perché comunque Ricciardo è molto amato dai tifosi della F1 e sono in tanti a ritenere che non meritasse tale trattamento.

F1, Liam Lawson: rientro con “handicap”

Lawson era terzo pilota Red Bull e ha già corso con Visa Cash App Racing Bulls nel 2023, quando la scuderia si chiamava ancora AlphaTauri. Anche allora sostituì Ricciardo, che per un infortunio dovette saltare cinque gran premi. Con una F1 non ha mai corso ad Austin, quindi dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta sia alla macchina che al circuito texano.

Purtroppo per lui, sul suo Gran Premio delle Americhe peserà una penalità che eredita da Ricciardo. Infatti, sulla monoposto verranno sostituite delle componenti della power unit e ciò comporterà una sanzione da 10 posizioni sulla griglia di partenza della gara. Scatterà dal fondo e proverà a rimontare più posizioni possibili. I sorpassi al COTA sono possibili e quindi avrà una chance di fare bene, soprattutto se dovesse azzeccare un ottimo start e se in generale la macchina dovesse rivelarsi discretamente competitiva.

Ad ogni modo, non ci saranno particolari pressioni su Lawson. Al primo GP ritrovarsi con il fardello della penalità complica tutto. Sarà comunque importante evitare errori e cercare di arrivare fino alla fine della corsa, anche solo per fare esperienze ed essere più pronto per le gare successive. In casa Red Bull/Racing Bulls hanno fiducia in lui, vedremo come se la caverà.