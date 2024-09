Finito nel dimenticatoio: il Milan spera di cederlo a 20 milioni

E’ cambiato tutto per il Milan di Fonseca in una settimana. Per un calciatore rossonero, invece, la situazione è sempre la stessa

Dal possibile esonero al terzo posto in classifica a due punti di distanza dal Napoli, solo in vetta dopo sei giornate di campionato. E’ cambiato davvero tutto per Fonseca (e il Milan) in una settimana avviata dal ritorno alla vittoria nel Derby contro l’Inter e dal 3-0 al Lecce che ha sancito il terzo successo di fila dei rossoneri in Serie A.

Decisamente un buon viatico per affrontare al meglio le ultime due partite che restano prima della pausa per le Nazionali di ottobre. Domani, Leao e compagni saranno di scena a Leverkusen contro il Bayer campione di Germania in un match da non sbagliare dopo il ko all’esordio con il Livepool. Domenica prossima, altra trasferta contro la Fiorentina, partita decisamente in sordina a inizio campionato.

Se la situazione del Milan è cambiata al meglio, lo stesso non può dirsi per uno dei calciatori rossoneri che, partito da titolare, ora non sta trovando più spazio tra infortunio e ascesa di un compagno di reparto.

Milan, possibile cessione: non trova più spazio

Ci riferiamo a Malick Thiaw. Il difensore è stato schierato titolare da Fonseca nel match inaugurale di campionato contro il Torino, concluso con una prestazione insufficiente. Sua l’autorete che permesso ai granata di sbloccare il punteggio; evidente poi l’errore di piazzamento sullo 0-2 di Zapata.

Un inizio da incubo per Thiaw che, successivamente, si è infortunato alla caviglia. In panchina con il Parma, il tedesco ha saltato le partite con Lazio, Liverpool e Venezia. Poi, altre due panchine nel Derby e, venerdì, con il Lecce. Nessun minuto per l’ex Schalke che, nel frattempo, ha anche assistito all’ascesa di Gabbia, ormai preferito da Fonseca anche a Pavlovic.

Il tedesco è dunque scalato nelle gerarchie difensive, una situazione che può alimentare nuovamente indiscrezioni di mercato su una possibile cessione. Già in estate, Thiaw poteva lasciare il Milan. Dopo Tonali, il Newcastle ha contattato nuovamente i rossoneri, stavolta per provare a prendere il difensore. Non si è andati oltre una richiesta di informazioni, considerata anche la volontà del Milan di tenerlo.

Lo scenario ora potrebbe cambiare. Se Fonseca continuerà a considerare Thiaw una seconda scelta, il Milan è pronto a valutare possibili offerte per il tedesco. In estate, i rossoneri partivano da una valutazione di 30 milioni. Ora necessariamente sarà inferiore. Venti milioni, considerata anche la giovane età dell’ex Schalke, potrebbe essere la richiesta iniziale. Una speranza per il Milan anche in vista di un possibile nuovo investimento in difesa dopo quello per Pavlovic.