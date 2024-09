Gabbia in Nazionale: Spalletti annuncia due novità

Sono giorni di attesa per Matteo Gabbia, che potrebbe essere convocato da Luciano Spalletti per i prossimi impegni della Nazionale

Matteo Gabbia si è ripreso il Milan. Lo ha fatto con una grandissima prova nel derby, in cui ci ha messo pure la testa, risultando così decisivo con un gol ad un minuto dalla fine.

Ma l’italiano era stato perfetto anche dietro, con due interventi importanti: uno, quello su Dimarco, in scivolata dentro l’area di rigore vale quasi come un gol. Poi il centrale classe 1999 è stato bravo anche a chiudere su Lautaro Martinez, ma è la rete quasi allo scadere che lo ha reso l’idolo del popolo rossonero, che ha esultato e gioito per giorni, dopo aver perso gli ultimi sei derby. Da quel match, il Milan ha svoltato ed è chiaramente anche merito di Matteo Gabbia, che aveva giocato titolare anche contro il Venezia. Match, giocatosi a San Siro, che i rossoneri hanno vinto in scioltezza per 4 a 0, poi – inevitabilmente – Fonseca lo ha schierato anche contro il Lecce e la sua prova è stata nuovamente più che positiva.

Milan, attesa per Gabbia: può arrivare la convocazione

Il tecnico portoghese in conferenza stampa ne ha parlato benissimo e difficilmente lo toglierà dal campo nelle prossime sfide. Gabbia è così diventato un titolare del Milan e domani per la seconda sfida di Champions League, contro il Bayer Leverkusen avrà un altro esame da superare a livello internazionale. Un esame che potrebbe dargli in premio la Nazionale di Luciano Spalletti.

In realtà il centrale ha già ampiamente dimostrato di meritare la maglia azzurra e il tecnico ex Napoli non può non pensarci dopo averlo ammirato a San Siro in occasione del derby.

Il ct nel frattempo, a margine della sua visita a Napoli al carcere minorile di Nisida, ha annunciato due novità in vista delle prossime partite della Nazionale: “Daniel Maldini e Niccolò Pisilli sono due nomi nella lista dei preconvocati che abbiamo già inviato. Naturalmente ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano dare un contributo all’Italia”, riporta il Corriere dello Sport online. Non si far riferimento a Matteo Gabbia, ma ciò non significa che non sia stato pre-allertato per le sfide di Nations League, contro il Belgio e Israele, che si giocheranno rispettivamente giovedì 10 ottobre e lunedì 14. Non resta, dunque, che attendere per capire se il centrale del Milan sarà meritatamente tra i convocati di Luciano Spalletti.