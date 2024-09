Maignan, leader e rinnovo: il francese si è preso il Milan

Mike Maignan è uno dei leader del Milan. Ora il rinnovo con un’importante aumento dello stipendio: il punto della situazione

Ha chiuso la stagione non proprio in maniera migliore, facendo dubitare anche qualche tifoso del Milan, ma dopo un grande Europeo con la Francia è tornato il solito grande Mike Maignan.

Il francese ha così giocato tutte le sette partite fin qui disputate, risultando quasi insufficienteiciente solamente contro il Liverpool. Quello contro i Reds, però, è stato davvero un match disgraziato, in cui sono serviti tre interventi dei medici per piccoli infortuni, prima dell’uscita dal campo. Nei gol subiti da palla inattiva c’è anche la sua responsabilità, ma non sono mancati gli interventi importanti.

In campionato non ha certo colpe quando il Milan ha subito gol, ma oltre alle parate Mike Maignan ha dimostrato in questo scorcio di annata di essere fondamentale fuori dal campo. E’ un leader, che parla tanto, dando suggerimenti ai compagni. Non serve avere la fascia da capitano al braccio per essere riconosciuti come tali dalla squadra. Non c’è giocatore, così, che non ricorda l’importanza nello spogliatoio di Mike Maignan. Queste sono tutte componenti che stanno spingendo il Milan a chiudere per il rinnovo, oltre chiaramente alle qualità in campo che lo rendono uno dei migliori portieri al mondo.

Milan-Maignan, arriva il rinnovo: il punto della situazione

L’avventura di Mike Maignan è dunque pronta a proseguire con la maglia del Milan addosso. Il francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e questi inevitabilmente sono le settimane della trattativa per il rinnovo.

Chiuso il calciomercato, il Diavolo e l’estremo difensore sono pronti a convolare a nozze. Le discussioni sono certamente più avanti rispetto a quelle con Theo Hernandez e non manca molto alla fumata bianca, che dovrebbe arrivare a poco più di cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Una bozza di accordo, dunque, esiste già, ora serve concretizzare, arrivando a dama il prima possibile. Così da potersi poi dedicare agli altri rinnovi. Il Diavolo certamente riuscire a chiudere per Hernandez, a cifre un po’ più alte. Ma rappresenta una priorità al pari del connazionale tra i pali. Poi si vuole trovare un accordo, il prima possibile, anche per Matteo Gabbia, destinato a diventare un pilastro della squadra al pari di Theo e Maignan.