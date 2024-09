@ML – Bayer Leverkusen-Milan, allenamento rifinitura: le ultime

Allenamento di rifinitura stamattina a Milanello per i rossoneri in vista del Bayer Leverkusen, le ultime su Morata, Calabria e Okafor

Archiviata la vittoria col Lecce, per il Milan è arrivato il momento di pensare di nuovo alla Champions League. I rossoneri, ko all’esordio contro il Liverpool, adesso si ritrovano di fronte un’altra grande squadra: è il Bayer Leverkusen, reduce da una stagione da sogno, con il double campionato più coppa (ed Europa League persa solo in finale) e dal pari 1-1 contro il Bayern Monaco.

La buona notizia è che la squadra è al completo: stamattina in campo infatti c’erano anche Calabria, Okafor e Morata. Tutti e tre sono quindi a disposizione per la partita di domani contro il Bayer Leverkusen. C’è da capire se Morata riuscirà ad essere in campo dal primo minuto insieme ad Abraham o se, invece, Fonseca preferirà non rischiare e quindi schierare Loftus-Cheek. Emerson Royal è ancora in vantaggio su Calabria. Partirà sicuramente dalla panchina Okafor, pronto a subentrare se ce ne sarà bisogno.