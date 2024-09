Retroscena Milan, arriva un’altra conferma: Fonseca li ha conquistati

La rivelazione in un’intervista oggi: Fonseca è riuscito a conquistare il gruppo, arriva la conferma più importante

Il Milan vive finalmente un buon momento dopo il difficile inizio di stagione. Tre vittorie consecutive in campionato, fra cui quella nel derby, che ha messo fine all’incubo che durava da troppo tempo. Successi importanti che hanno permesso a Paulo Fonseca di scacciare via tutte le voci in merito ad un suo possibile esonero: dopo il Liverpool, c’era chi parlava di un addio ormai scontato.

L’allenatore invece pian piano si sta conquistando anche la fiducia dei tifosi, alimentata anche dal suo modo di comunicare, dall’educazione e il rispetto che mostra in ogni uscita pubblica. Il portoghese si porta dietro tantissimi pregiudizi dai tempi di Roma e quelli, purtroppo, soprattutto in un paese come l’Italia, sono sempre difficili da scacciare. Ma lui nel frattempo va avanti per la sua strada, con le sue idee e il suo coraggio. E ha ampiamente dimostrato che chi parlava di un gruppo poco convinto dell’allenatore si sbagliava di grosso. E adesso è arrivata un’altra conferma ufficiale.

Giroud conferma tutto: retroscena su Fonseca

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi abbiamo letto una bellissima intervista ad Olivier Giroud, che ha parlato del suo amore per i colori rossoneri e di come ha festeggiato in videochiamata in spogliatoio il recente derby vinto. Ha avuto modo di parlare anche di Fonseca e per l’occasione ha rivelato un retroscena.

L’attaccante francese ha avuto quindi modo di parlare con i suoi ex compagni e di confrontarsi con loro anche su come si trovano con Fonseca. Le sue parole in merito non lasciano spazio a dubbio: “So che i ragazzi sono contenti degli allenamenti: il gruppo lo segue“, ha spiegato Giroud.

Insomma, un ulteriore conferma che non esiste alcun tipo di problema nello spogliatoio e che l’inizio di stagione è stato complicato per ovvi motivi. In molti sottovalutano un aspetto che, invece, Fonseca sottolinea ogni volta che ne ha l’occasione: il passaggio dal calcio di Pioli al suo è complicato da assimilare e ha bisogno di tanto tempo. Da un calcio di difesa a uomo e transizione ad uno di difesa di reparto e controllo del possesso: è un mondo diverso. La squadra sta crescendo ed è visibile: progressi confermati anche nella partita col Lecce. Pian piano la situazione migliorerà ancora e sfide come quelle contro il Bayer Leverkusen sono test molto importanti per dimostrarlo.