“Voglio tornare”, l’annuncio fa impazzire i tifosi del Milan

Un giocatore che ha lasciato Milanello non troppo tempo fa non esclude un ritorno in maglia rossonera: vedremo se succederà.

La stagione è iniziata da poco ed è presto per qualsiasi sentenza, ma ci sono diversi giocatori che sono sotto esame. Per tanti di loro questo è un anno fondamentale della carriera e hanno la pressione di non dover deludere le aspettative.

Uno di questi è Lorenzo Colombo, attaccante di 22 anni che a Empoli ha una grande occasione dopo non aver convinto nella scorsa annata al Monza. Con la squadra brianzola aveva iniziato da titolare e sembrano esserci le condizioni per vedergli compiere un salto di qualità, dopo la precedente esperienza al Lecce. Nonostante lo spazio avuto, non è riuscito a incidere sufficientemente (4 gol in 25 presenze) e a gennaio Adriano Galliani ha dovuto comprare un altro centravanti. Il trasferimento in Toscana rappresenta un’altra chance di dimostrare il suo valore.

Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo può tornare in rossonero?

Colombo ha iniziato in maniera promettente la sua avventura all’Empoli: 3 gol e un assist in 7 presenze. Il suo obiettivo è certamente quello di fare una stagione da doppia cifra in termini di reti. Il club toscano si aspetta tanto da lui. Le prime partite sono andate bene, però il cammino verso la salvezza è ancora lungo e complicato.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centravanti di Vimercate ha parlato chiaro sul suo futuro: “Ho tanti obiettivi. Il Milan è sempre nella mia testa. Devo ancora crescere, sbagliare e soprattutto giocare. Il livello del Milan è altissimo e ci posso arrivare solo tramite il percorso che sto facendo. Preferisco ritornarci quando sarò più pronto e sfruttare al meglio la prossima occasione“.

Colombo si è trasferito all’Empoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro e, stando a quanto trapelato, non è presente un contro-riscatto a favore del Milan. Il club toscano a fine stagione valuterà se acquistare il cartellino a titolo definitivo e, in caso di attivazione dell’opzione, i rossoneri non potranno farci nulla. Tutto dipenderà dal rendimento del giocatore e probabilmente anche dalla salvezza della squadra allenata da Roberto D’Aversa.

A Empoli gioca anche Devis Vasquez, un altro che si è trasferito lì in prestito con diritto di riscatto e che ha iniziato bene con la nuova maglia. Il 26enne portiere colombiano è stato anche il migliore in campo in alcune occasioni. Può essere riscattato per un solo milione e la sensazione è che ciò accadrà indipendentemente dall’esito della stagione, visto il prezzo ridotto.