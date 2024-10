14 milioni in arrivo, addio e tesoretto Milan

Il club rossonero dovrebbe incassare una discreta cifra nel 2025 grazie alla vendita di un calciatore: ecco i dettagli.

La stagione è appena iniziata ed è presto per emettere sentenze, però ci sono già dei giocatori che si stanno distinguendo in positivo e che attirano elogi. Anche qualcuno che ha lasciato il Milan durante l’ultima sessione estiva del calciomercato.

Un nome a sorpresa è quello di Devis Vasquez, portiere arrivato in Italia a gennaio 2023 proveniente dai paraguayani del Guaranì. Un nome che era sconosciuto e che sorprendentemente il club rossonero decise di assicurarsi, spendendo circa 500 mila euro. Dopo i prestiti allo Sheffield Wednesday e all’Ascoli, nell’ultima estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all’Empoli e nelle prime giornate di Serie A ha impressionato. La società toscana può acquistarlo per un milione, un prezzo molto basso.

Milan, non solo Vasquez: un altro rossonero brilla

Tra i giocatori rossoneri in prestito che si stanno distinguendo positivamente c’è anche Pierre Kalulu. La sua cessione alla Juventus è stata oggetto di non poche critiche da parte della tifoseria, contraria a rinforzare una rivale. Inoltre, le condizioni dell’operazione sono state abbastanza favorevoli per i bianconeri.

Nelle prime partite con la squadra di Thiago Motta il difensore francese ha convinto. I tifosi juventini hanno speso tante parole di elogio per lui, ritenuto già un innesto azzeccato. Sia da difensore centrale che da terzino destro le prestazioni dell’ex Lione sono state buone, confermando il fatto che può essere un ottimo jolly difensivo. Probabilmente, avrebbe fatto molto comodo anche al Milan, che però ha accettato l’offerta della Juventus e ha preferito puntare su Emerson Royal come terzino destro.

Motta e i dirigenti bianconeri sono molto contenti di Kalulu. Se il suo rendimento continuerà ad essere di buon livello, a fine stagione sicuramente il suo cartellino verrà riscattato. L’accordo Juve-Milan prevedeva un prestito oneroso da 3,3 milioni con un diritto di riscatto da 14 milioni e ulteriori 3 milioni di bonus. A Torino hanno strappato condizioni davvero favorevoli e possono fare un grande affare acquistando un giocatore di ottimo valore a un prezzo non eccessivo.

Nel caso, il Milan metterà a bilancio una discreta plusvalenza, dato che aveva preso Kalulu quasi a costo zero nel 2020. Era in scadenza di contratto con il Lione, i rossoneri versarono il contributo FIFA previsto e anche una commissione all’entourage. Una spesa totale da circa 1-1,2 milioni.