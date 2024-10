F1 distrutta dalle voci sul ritiro: bufera in casa Red Bull

Si sono diffusi rumors sul possibile addio alla Formula 1 di un pilota, il quale ha poi chiarito la sua posizione: caso rientrato?

Per il 2025 la griglia della F1 è ormai completata, manca solamente l’annuncio riguardante il compagno di squadra di Nico Hulkenberg nella scuderia Sauber/Audi. Probabilmente ci sarà il rinnovo di Valtteri Bottas, l’alternativa è dare il sedile a un giovane tra Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto. Ma non mancano voci su altre situazioni.

Ad esempio, quella di Sergio Perez in Red Bull. Il pilota messicano non aveva iniziato male questa stagione, poi i risultati sono peggiorati. La decisione di prolungargli il contratto anche per il 2026 ha sorpreso parecchio. Le critiche all’indirizzo del 34enne di Guadalajara sono tante, però i vertici di Milton Keynes non sembrano intenzionati a fare retromarcia rispetto alla scelta ufficializzata a inizio giugno.

F1, caso Sergio Perez: cosa è successo

Nonostante la posizione chiara assunta dalla Red Bull, in questi giorni sono emersi rumors inerenti il possibile ritiro di Perez a fine campionato. Il giornalista Joe Saward ha rivelato che l’annuncio sarebbe stato fatto in occasione del Gran Premio del Messico, l’appuntamento di casa del pilota in programma nel weekend 25-27 ottobre. Una decisione concordata da lui e dal team per un’uscita di scena più elegante, evitando il licenziamento vero e proprio.

Perez, però, è intervenuto sui social network per smentire tutto. E lo ha fatto in modo particolare, ovvero pubblicando una nota scena del film The Wolf of Wall Street in cui il protagonista Leonardo Di Caprio esclamava “I’m not leaving” (“Non me ne vado”). E ha aggiunto anche un “I’m sorry” (“Mi dispiace”) con delle faccine che ridono.

Il driver messicano non ha intenzione di ritirarsi e di rinunciare al suo contratto. Correrà con la Red Bull anche nel campionato di F1 2025. Poi si vedrà. Anche se c’è un accordo valido per il 2026, la scuderia di Milton Keynes valuterà bene se confermarlo o meno. Non è un segreto l’interesse per George Russell, il cui contratto con la Mercedes scade al termine del prossimo anno. Ci sono già stati dei contatti. Piace molto anche Oscar Piastri, però legato alla McLaren fino al 2026.

Da capire cosa succederà con Max Verstappen, che nel contratto ha una clausola “di uscita” legata ai risultati che può esercitare nel 2025. Molto dipenderà dalla competitività della macchina, lui vuole vincere. Da ricordare che aveva firmato un accordo fino al 2028.