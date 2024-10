Il lutto devasta la Serie A, tifosi in lacrime per il centrocampista

Tifosi in lacrime e in preda allo sconforto per la scomparsa del centrocampista: un altro lutto devasta la Serie A

La Serie A finalmente assomiglia alla Premier League. Dopo 7 giornate del massimo campionato le big sono racchiuse in un fazzoletto di punti. Il Napoli, che non ha avuto problemi nel liquidare, al “Maradona”, la pratica Monza con il più classico degli score, 2-0, guida la pattuglia dall’alto dei suoi 13 punti e con tanto di terzo clean sheet consecutivo.

Gli ex campioni d’Italia precedono di un punto la Juventus che grazie alla ritrovata vena realizzativa di Dusan Vlahovic sbancano il “Marassi” interrompendo così un digiuno di reti e vittorie che durava da tre match, dal 3-0 in casa dell’Hellas Verona.

Alle spalle della ‘Vecchia Signora’, appaiate a quota 11 punti, le due milanesi, Milan e Inter, con i rossoneri che con il 3-0 contro il Cagliari tra le mura amiche danno seguito alla vittoria nel ‘Derby’ e con i nerazzurri che ripartono dopo lo stop nella stracittadina grazie alla doppietta di un Lautaro Martinez in formato passata stagione.

Insomma, dopo le cavalcate solitarie di Napoli e Inter nelle due ultime annate, ci sono tutte le premesse per un campionato avvincente e combattuto fino all’ultima giornata. Tuttavia, l’euforia per una Serie A di nuovo competitiva è rovinata dall’ennesima ferale notizia che sconvolge il mondo del calcio italiano e che fa versare copiose lacrime ai tifosi.

Serie A, scompare a soli 43 anni Andrea Capone, ex centrocampista del Cagliari

Dopo la scomparsa di Gigi Riva, mito assoluto del popolo rossoblù, un altro lutto devasta il club sardo. L’ex centrocampista del Cagliari, Andrea Capone, è stato trovato senza vita nell’hotel ‘Palazzo Tirso’, sito nel capoluogo sardo, dove alloggiava. Il cadavere del 43enne, cresciuto nel settore giovanile rossoblù e con oltre cento presenze con il Cagliari tra Serie A e B, è stato rinvenuto con una ferita alla testa.

Andrea Capone ha trascorso una serata di festa con alcuni amici per poi trascorrere la notte nel suddetto hotel prima di essere rinvenuto cadavere. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118, con gli agenti della Polizia di Stato che indagano per risalire alle cause della morte e che non escludono un malore che abbia poi determinato una fatale caduta.

La tragica notizia ha raggiunto rapidamente anche il centro sportivo di Assemini lasciando sbigottiti dirigenti e tecnici del settore giovanile del Cagliari. Su tutti Bernardo Mereu, Roberto Muzzi e gli ex compagni Francesco Pisano, Simone Aresti e Marco Mancosu che hanno condiviso con Capone lo spogliatoio rossoblù. Ma sconvolti lo sono anche i tifosi rossoblù che non riescono a darsi pace per una serata di festa finita in tragedia e che si stringono nel dolore ai familiari, agli amici e agli ex colleghi di Andrea Capone.