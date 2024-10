L’ex Milan a rischio esonero: colpo di scena in Serie A

Un ex Milan è a forte rischio esonero: nel giro di poco tempo potrebbe arrivare lo stravolgimento sulla panchina di Serie A

Il campionato di Serie A è cominciato da appena sei giornate ma non sono mancati già i cambi in panchina con quello di Daniele De Rossi che ha lasciato a bocca aperta la maggior parte dei tifosi italiani. La Roma ha infatti deciso di affidare ad Ivan Juric la panchina giallorossa dopo che il croato negli ultimi tre anni ha fatto bene alla guida del Torino. L’ex centrocampista e capitano della Roma potrebbe però non essere l’unico ad essere esonerato in questo avvio di campionato.

C’è una storica società italiana che sta valutando l’operato del suo allenatore dopo un avvio di stagione non del tutto convincente. Questo tecnico ha un passato nel Milan e dopo aver fatto bene negli anni passati, adesso rischia di restare senza panchina se non dovesse esserci un’inversione di tendenza nel giro di poco tempo. La prossima giornata di Serie A potrebbe infatti già essere decisiva per le sue sorti.

De Rossi e non solo: presto è possibile un nuovo cambio di panchina in Serie A

Nell’ultimo fine settimana si è concluso il sesto turno di campionato che ha portato il Napoli di Antonio Conte ad essere la nuova capolista della classifica di Serie A. C’è però anche una squadra che non è partita affatto bene in questa stagione e si tratta del Genoa che ha come allenatore Alberto Gilardino.

La società ligure ha ottenuto una sola vittoria, due pareggi e ben tre sconfitte nelle prime sei giornate di campionato: un bottino di 5 punti che la porta ad avere una sola lunghezza sul terzultimo posto e quindi sulla zona retrocessione. Questo andamento claudicante della squadra sta facendo ragionare la dirigenza sul destino del tecnico Gilardino che potrebbe essere esonerato nei prossimi giorni.

Per l’ex attaccante del Milan diventa già decisiva la trasferta di sabato sul campo dell’Atalanta. Non sarà una partita facile ma per Gilardino sarà importante dare un segnale di crescita. Da capire se la rosa rossoblù sarà all’altezza della Serie A per ottenere almeno una salvezza dopo che lo scorso anno ha fatto una grande stagione ma in estate è rimasta orfana di alcuni pezzi pregiati come Martinez, Retegui e Gudmundsson.