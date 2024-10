Milan, colpo a zero dal Bayer: la famiglia è rossonera

Dal Bayer Leverkusen al Milan. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ed inevitabilmente è uno degli osservati speciali

E’ uno dei titolari inamovibili di Xabi Alonso e stasera, ovviamente, sarà in campo per sfidare il Milan e provare a trascinare il Bayer Leverkusen.

Fin qui, in stagione, il calciatore ha disputato ben otto partite, cinque in campionato, in Bundesliga, una in Champions League e altre due tra Coppa DFB e la DFL-Supercup. Ha trovato pure la via della rete nel 4 a 3 contro il Wolfsburg dello scorso 22 settembre, ma non è certo questa la sua specialità.

Stasera sarà, infatti, chiamato soprattutto a marcare Tammy Abraham e a fare a sportellate con Ruben Loftus-Cheek. Stiamo chiaramente parlando di Jonathan Tah, che sarà al centro di una difesa a tre, formata da Hincapié e Tapsoba, a proteggere la porta di Hradecky. Gli esterni del centrocampo a quattro, invece, saranno Grimaldo e Frimpong, con Adrich e Xhaka al centro. I due trequartisti a dare una mano a Boniface saranno invece Wirtz e Terrier.

Calciomercato Milan, il ‘rossonero’ Tah è un’occasione

Tornando a Jonathan Tah, il calciatore sarà certamente un osservato speciale del Milan, ma non solo. Il difensore, infatti, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2205 e fa chiaramente gola a diversi club.

In Italia il classe 1996 è già stato accostato all’Inter, tra le squadre più pronte a mettere le mani sui futuri parametri zero. Tah ha una valutazione importante, sui 30 milioni di euro, e farebbe molto comodo anche al Milan, che non ha ancora trovato del tutto i suoi equilibri difensivi. Pavlovic è stato sicuramente un ottimo innesto, ma dovrà dimostrare tutto il suo valore nel corso della stagione, ma stasera avrà già l’occasione per far capire a tutti di che pasta è fatto.

Anche gli altri centrali in rosa, però, devono dare delle risposte. Fikayo Tomori ormai da troppo tempo vive di alti e bassi pericolosi e non è un caso se non è più inamovibile. Lo è meno rispetto al passato anche per via di Matteo Gabbia, sempre più leader del Diavolo. L’italiano è certamente il difensore che ad oggi fornisce più garanzie. Quello che ne dà meno è invece Malick Thiaw. In estate poteva andar via, chissà che non la faccia la prossima, lasciando spazio al connazionale Tah a parametro zero. Un Tah che come svelato da Di Marzio parla un italiano migliore di tanti giocatori in Serie A ed è sposato con una ragazza italiana e i suoceri tifano Milan