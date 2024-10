Milan gelato, Zirkzee torna in Serie A nella rivale

Zirkzee torna subito in Serie A, l’attaccante olandese può rientrare già a gennaio. L’idea del club è concreta

La scelta di Joshua Zirkzee si sta rivelando fortemente sbagliata. In estate aveva la possibilità di sposare il progetto Milan e di continuare il suo lineare percorso di crescita. Alla fine, invece, con il suo entourage, ha scelto il Manchester United per una questione economica e oggi si ritrova in una condizione molto spiacevole per risultati e rendimento.

I Red Devils sono ormai un club in grande difficoltà, incapace di rialzarsi nonostante i miliardi investiti nel corso di questi anni. Una grande polveriera, come era ormai noto. Nonostante questo però Zirkzee ha deciso di andare lì e ogni forse un po’ di rimpianto c’è. Ieri l’ennesima delusione: un netto 3-0 subito dal Tottenham e una prestazione negativa, tanto da convincere Ten Hag a sostituirlo al 45′. I tifosi, che le hanno perdonate tutte all’allenatore, adesso spingono per un cambio, con Massimiliano Allegri fra i candidati. E nel frattempo Zirkzee ha già nostalgia di Italia e un suo ritorno nel nostro campionato potrebbe concretizzarsi prima del previsto.

Zirkzee, un club italiano pronto a riportarlo in Italia

Zirkzee ha regalato all’Italia momenti di grandissimo calcio nel bellissimo Bologna di Zirkzee. Ed è questo che aveva spinto il Milan a provare a prenderlo per i 40 milioni della clausola rescissoria. Alla fine l’affare, sul più bello, è saltato a causa, si dice, delle commissioni chieste dall’agente: 10 milioni. Una richiesta che i rossoneri non hanno voluto accogliere in alcun modo.

Difficile pensare che i rossoneri possano fare un nuovo tentativo già a gennaio, magari approfittando del momento negativo del giocatore, ma non è l’unico club italiano a ragionarci. Anche l’Inter ha bisogno di un attaccante e chissà che Marotta non possa provare uno dei suoi colpi di scena nel mese di gennaio. L’idea è ovviamente quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, una formula che renderebbe il tutto più semplice visto che il Manchester United non vorrà comunque buttar via un investimento fatto solo pochi mesi fa.

Difficile infatti pensare che gli inglesi possano decidere di privarsene tutto e il ritorno in Italia è, al momento, soltanto una suggestione. Sarebbe bello però immaginare un ritorno di fiamma col Milan. L’esperienza allo United sta andando malissimo ma le qualità di Zirkzee sono fuori discussione. Purtroppo ha scelto male ed è stato anche consigliato male. Un fallimento quasi annunciato, a meno che non cambi qualcosa nelle prossime settimane.