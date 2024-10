Milan, vendor loan Elliott-RedBird: ecco a quanto ammonta il debito di Cardinale

Quanti soldi deve dare RedBird a Elliott? Ecco i dettagli sul prestito concesso a Cardinale per l’acquisto del club rossonero.

Il 31 agosto 2022 il Milan è diventato ufficialmente di proprietà di RedBird Capital Partners, società di investimenti americana fondata da Gerry Cardinale. Quest’ultimo ha avuto la meglio su Investcorp, fondo del Bahrain che a sua volta aveva intavolato una trattativa con Elliott Management.

L’operazione è costata 1,160 miliardi di euro ed è avvenuta anche grazie a un prestito che RedBird ha ottenuto, nello specifico da Elliott. Si tratta della pratica del vendor loan, tutt’altro che sconosciuta nel mondo finanziario, che prevede che sia proprio il venditore a prestare denaro all’acquirente. C’è chi ha fatto vari tipi di insinuazioni su questa situazione, sostenendo anche che in realtà il fondo guidato da Paul Singer stia ancora controllando il club, però non vi è alcuna prova di questo.

Cardinale in un’intervista al Corriere della Sera aveva spiegato che riteneva la continuità con Elliott una virtù e per questo ha preferito un suo finanziamento, invece di “raccogliere” un miliardo cash o coinvolgere banche. È stato molto chiaro: “Un modo intelligente di comprare il Milan: certezza, rapidità, la possibilità di assicurarmi continuità per partire forte“.

Elliott-RedBird: i dettagli sul vendor loan

Quasi metà dell’operazione è stata finanziata dall’hedge fund creato da Singer e, ovviamente, c’è una scadenza entro la quale il denaro (maggiorato dagli interessi) andrà restituito: 31 agosto 2025. Cardinale si è sempre mostrato molto tranquillo sul tema, smentendo chi pensa che faticherà a ripagare Elliott. Ma di quanti soldi si tratta?

Felice Raimondo, noto avvocato di fede milanista, ha pubblicato dei dati ufficiali su feliceraimondo.substack.com. leggendo i risultati finanziari di ACM Bidco, società olandese tramite la quale RedBird controlla il Milan, è stato possibile verificare l’ammontare esatto del debito al 30 giugno 2023: 585.236,186 milioni di euro, importo comprensivo di interessi. Elliott aveva dapprima prestato 560 milioni, cifra ridotta di 10 milioni dopo un paio di mesi. Sui 550 milioni è applicato un tasso di interesse dell’8%. Da considerare anche possibili costi di intermediazione e assicurativi.

Dal bilancio depositato presso la camera di commercio olandese è possibile verificare che al 30 giugno 2024 il debito di ACM Bidco è salito a 634.322,362 milioni. Circa 49 milioni in più rispetto all’anno prima e al 30 giugno 2025 arriverà a circa 688 milioni. Per il 31 agosto arriverà a sfiorare i 700 milioni. Vedremo se Cardinale riuscirà a rientrare da questo debito entro la scadenza prevista.