Pazienza finita: deciso l’esonero, arriva Massimiliano Allegri

Allegri potrebbe tornare presto ad allenare: l’ex tecnico della Juventus è fra i candidati per la prestigiosa panchina

Dopo la rescissione con la Juventus dopo la finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri è rimasto senza squadra. In estate nessun club ha pensato a lui, nonostante i tantissimi cambi di panchina anche nei top club. C’era qualche possibilità in Arabia Saudita ma alla fine non se n’è fatto nulla ed è ancora libero, pronto per accogliere qualsiasi tipo di possibilità, in Italia e non solo.

Il suo nome era stato accostato, senza alcun tipo di fondamento, al Milan dopo il momento difficile di Paulo Fonseca. Così come alla Roma, dopo l’esonero a sorpresa di De Rossi. Non c’è mai stato nulla di concreto però e Allegri non ha avuto approcci con nessuno di questi club. L’ex tecnico della Juventus è in attesa però di opportunità e potrebbero arrivare anche da altri campionati. In Premier League c’è una big che continua a fare moltissima fatica e che non riesce a rialzarsi dopo miliardi di investimenti. Anche ieri è arrivata una cocente sconfitta e l’esonero del tecnico sembra sempre più vicino. Max è pronto a subentrare.

Allegri torna in panchina? Idea Premier League, i dettagli

Il Manchester United continua ad essere una polveriera e ieri è arrivato un durissimo ko contro il Tottenham: 3-0 il risultato finale, con un Joshua Zirkzee tra l’altro sostituito dopo soli 45′ per scelta tecnica da Ten Hag. L’olandese continua a fare grande fatica in Premier League e i tifosi vorrebbero un cambio. In Inghilterra parlano di un possibile esonero con Allegri fra i candidati a prendere il suo posto.

L’italiano è in attesa di segnali: se dovesse arrivare davvero una chiamata dallo United, difficilmente dirà di no. Allegri attende quindi ulteriori sviluppi, anche se al momento da Manchester non arrivano segnali sull’imminente esonero di Ten Hag, ma è chiaro che qualche riflessione in corso c’è e pure seria. I Red Devils continuano ad inciampare ed è difficile pensare di andare avanti così. La vittoria della FA Cup nella scorsa stagione sembrava poter essere una svolta invece il nuovo anno è iniziato come al solito: con grandissime difficoltà. Allegri è quindi fra le opzioni, così come Zinedine Zidane, un altro che viene accostato allo United da molto tempo e che, dall’addio al Real Madrid, non ha più allenato. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e se ci sarà davvero un ribaltone. Intanto Max continua a godersi il riposo dopo tre anni tormentati in bianconero.