Pronto a dire addio al Milan: un senatore sta per salutare

Novità in arrivo per il calciomercato rossonero: il Milan è pronto a salutare uno dei suoi pilastri, il senatore ha già le valigie in mano

Cambiamenti, tanti, quelli che il Milan ha presentato ai suoi tifosi dopo l’ultima sessione estiva di calciomercato. A partire dall’allenatore, quel Paulo Fonseca criticato aspramente per gli scarsi risultati delle prime giornate che è riuscito però a riscattarsi con la vittoria nel derby contro l’Inter.

Una Stracittadina che è finita, negli ultimi sei incontri, nelle mani dei nerazzurri: la maledizione, a questo punto, è stata spezzata dal portoghese. Il Milan viaggia veloce, a -2 dal Napoli capolista in Serie A dopo il netto 3-0 rifilato al Lecce. Nel frattempo il focus della squadra meneghina è tutto sulla Champions League, quando mancano poche ore al fischio d’inizio di Bayer Leverkusen-Milan. Un big match, quello della BayArena, che sarà cruciale per il percorso europeo del ‘Diavolo’, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta contro il Liverpool.

Si sa, però, come dal campo al calciomercato il passo sia breve ed in tal senso i vertici di Via Aldo Rossi stanno già programmando le prossime mosse. Magari per il mese di gennaio, quando a partire potrebbero essere diversi rossoneri. Da Jovic, ormai relegato a riserva dopo gli arrivi di Abraham e soprattutto Morata, fino a Chukwueze che dopo il buon inizio adesso sembra essersi un pò perso per strada. Si sta tuttavia facendo largo una soluzione, tra le uscite, davvero clamorosa per il mese di giugno. Uno dei pilastri dello spogliatoio milanista ha già le valigie in mano: l’addio è ormai ad un passo.

Addio Milan, il big se ne va gratis

Il lavoro portato avanti da Moncada e Furlani durante lo scorso calciomercato estivo ha portato diversi volti nuovi. Scelte e investimenti importanti che potrebbero, ben presto, portare ad un addio davvero pesante, sia in termini tecnici che di spogliatoio.

Perché sembra proprio che Davide Calabria sia in procinto di lasciare la società rossonera a parametro zero il prossimo 30 giugno. I discorsi per i rinnovi sembrano arrivati ad un punto morto e così il laterale cresciuto nelle giovanili rossonere dovrà presto, verosimilmente, trovarsi una nuova sistemazione. Una decisione, quella presa dai vertici di Via Aldo Rossi, dettata come detto da scelte di mercato fatte mesi fa. La conferma di Alex Jimenez riscattato dal Real Madrid per 5 milioni (già schierato in passato con ottimi risultati da terzino destro) ma soprattutto l’acquisto di Emerson Royal, aprono le porte alla partenza del capitano del ‘Diavolo’.

Il brasiliano rimane il preferito da Fonseca che lo ha voluto a tutti i costi nella sua nuova esperienza al Milan. E per Calabria, attualmente a quota 3 presenze con 220′ in campo, il futuro sembra prospettarsi sempre più lontano dalla società lombarda. Quella che per Davide, per tutta la vita, è stata casa sua. La separazione non è mai stata tanto vicina: niente rinnovo, Calabria ed il Milan possono davvero dirsi addio a giugno.