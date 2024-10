Addio anticipato: contatti col Milan per gennaio, i dettagli

Arrivano nuove conferme in merito ad una possibile cessione: è previsto un contatto col Milan per gennaio, i dettagli

La sconfitta contro il Bayer Leverkusen ha un sapore molto diverso rispetto a quella arrivata col Liverpool poche settimane fa. I tifosi, infatti, hanno apprezzato la reazione nell’ultima mezz’ora di partita che ha permesso ai rossoneri di andare vicini almeno al pareggio. La sfortuna e l’imprecisione di Morata, invece, costano caro e alla fine la classifica dice ancora zero punti.

Il Milan deve sfruttare comunque i segnali di crescita per affrontare al meglio la prossima partita contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Una vittoria renderebbe più dolce la sosta per le Nazionali. Una sosta che, come al solito, vedrà partire tantissimi giocatori in giro per il mondo. A Milanello invece resterà sicuramente Davide Calabria, che ha la possibilità di lavorare per smaltire totalmente l’infortunio e tornare pienamente a disposizione. Il terzino e capitano rossonero non vive un buon momento, anche per questioni extra campo (nel merito dell’inchiesta Ultras) e, nel frattempo, c’è da sistemare il suo contratto in scadenza a giugno 2025.

Dalla Turchia: nuova proposta per Calabria

Stando alle ultime indiscrezioni, al momento la situazione in merito al suo rinnovo è in totale stand-by. Non ci sono infatti contatti avanzati per una firma imminente né a breve. Insomma, la sensazione è che le parti potrebbero davvero decidere di lasciarsi a fine stagione. L’acquisto di Emerson Royal nell’ultimo mercato potrebbe essere un segnale.

Per il capitano rossonero c’è stata anche la possibilità di andar via durante gli scorsi mesi. Si era fatto avanti il Galatasaray, che aveva provato a prenderlo in prestito ma senza riuscirci. A dire no lo stesso giocatore, che non era particolarmente attratto dall’idea di finire in Turchia (dove invece ha deciso di andare Osimhen pur di non restare fermo un anno a Napoli). L’ambizione del club turco è molto alta e questo potrebbe spingere il giocatore a ripensarci. Secondo quanto riportato da Fanatik, il Galatasaray è ancora interessato al terzino rossonero.

Addirittura si parla di contatti anche per il mese di gennaio. In effetti, se Calabria dovesse perdere ulteriormente posizioni nelle gerarchie (ad oggi il titolare è Emerson Royal) e se, soprattutto, dovesse continuare la fase di stallo per il rinnovo, non è da escludere un addio anticipato. Oppure un’altra soluzione potrebbe essere accordarsi sui termini contrattuali per il trasferimento a costo zero a giugno. L’idea c’è ed è ancora confermata, vedremo se ci saranno sviluppi positivi in merito o se, invece, ci saranno ancora margini per una permanenza in rossonero.