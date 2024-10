Classifica ATP, cambia tutto per Sinner: è arrivato il sorpasso

Cambia la classifica ATP con il torneo di Pechino ancora in corso: c’è una importante novità anche per Sinner

Per Jannik Sinner è un momento della vita molto delicato. Quando il caso doping sembrava ormai rientrato, ecco che il TAS di Losanna ha rimesso tutto in discussione. “Deluso e sorpreso“, ha commentato il tennista che, nel frattempo, è impegnato a Pechino nel torneo ATP e adesso deve farlo con la preoccupazione per quanto potrà succede nei prossimi mesi.

La richiesta del TAS è molto forte: uno o due anni di squalifica perché non esiste “la totale assenza di colpa o negligenza” come invece era stato deciso dell’ITIA. Insomma, cambia di nuovo tutto per Sinner, il quale adesso aspetta i prossimi sviluppi ma ci vorrà tanto tempo. Serviranno infatti molti mesi prima di prendere una decisione in merito alla vicenda. “Così lo uccidono“, ha commentato Paolo Bertolucci. Situazione da monitorare quindi mentre, come accennato prima, a Pechino si gioca. E in questi giorni è arrivata una importante vittoria del primo antagonista di Sinner che ha cambiato di nuovo la classifica ATP.

Come cambia la classifica ATP, novità per Alcaraz

Carlos Alcaraz ha raggiunto la semifinale del torneo insieme a Sinner e a Medvedev. Lo spagnolo affronterà il russo, mentre per Sinner c’è Yunchaokete Bu. L’italiano è pronto a scartare i 500 punti nel prossimo aggiornamento della classifica ATP (finora ne ha recuperati 200).

Alcaraz ha invece raggiunto il secondo posto grazie all’assenza del torneo di Alexander Zverev, quindi scavalcato dallo spagnolo. Inoltre, ha guadagnato anche dei punti sullo stesso Sinner, che nel frattempo ha solo la possibilità di eguagliare quanto fatto lo scorso anno; se vince a Pechino, però, potrà ampliare il margine su Zverev. Se invece arriverà solo in finale, riuscirà invece a confermare il margine dal tedesco.

Per quanto riguarda invece Medvedev, che lo scorso anno ha perso il torneo in finale proprio contro Sinner, per poter guadagnare dei punti sull’italiano deve per forza raggiungere l’ultimo atto anche stavolta; in alternativa, dovrà sperare che l’altoatesino non vinca. Per il russo lo scenario migliore in assoluto sarebbe la vittoria del torneo, perché così, oltre a guadagnare punti su Sinner, supererebbe anche Djokovic e diventerebbe così il numero quattro al mondo. Insomma, il torneo in corso a Pechino è ovviamente molto importante per la classifica e per Sinner potrebbero esserci nuovi motivi di preoccupazione oltre a quelli legati alla possibile squalifica.