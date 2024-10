De Paul torna in Serie A, colpo prenotato per il 2025

De Paul potrebbe tornare in Serie A il prossimo anno: due squadre italiane se lo contendono, i dettagli

La stagione sta pian piano entrando nel vivo dopo un’estate caldissima di calciomercato. Il Milan è stato uno dei club protagonisti in Italia con cinque importanti operazioni. Paulo Fonseca ha a disposizione una buona rosa e con tante soluzioni, soprattutto in zona offensiva. Nel frattempo però anche le altre si sono rinforzate e l’Inter, che ha affrontato un cambio di proprietà, ha allungato ulteriormente la panchina.

Taremi e Zielinski gli affari a costo zero in pieno stile Giuseppe Marotta, che sta già valutando eventuali manovre anche per il prossimo anno. Rodrigo De Paul non è in scadenza il prossimo giugno ma nel 2026: un contratto comunque breve e che, almeno per adesso, non sembra avere margini per un rinnovo. Al termine di questa stagione, quindi, potrebbe arrivare l’addio all’Atletico Madrid dopo tanti anni e un ritorno in Italia sarebbe parecchio gradito. L’Inter ci sta pensando ma non è l’unico club italiano pronto a riportarlo in Serie A: si profila un duello per un giocatore che può spostare gli equilibri.

De Paul di nuovo in Serie A, duello fra due club

I nerazzurri apprezzano da tempo il profilo di De Paul, perfetto tra l’altro per il sistema di gioco di Simone Inzaghi. Nel ruolo di mezzala, quello che oggi ricoprono Barella e Mkhitaryan, è l’ideale; l’armeno tra l’altro è sempre più in fase calante e un suo sostituto diventerà a breve una necessità di mercato. Marotta però non è l’unico che ha messo gli occhi sull’argentino.

Fra le italiane pronte ad inserirsi nell’affare c’è anche la Roma, che sta cercando ancora rinforzi per il centrocampo dopo l’arrivo di Manu Koné in estate, l’ultimo regalo di De Rossi alla sua squadra visto che è stato voluto fortemente da lui prima di ritrovarsi esonerato. Le Fee invece non convince e per questo si cerca un altro giocatore in quella posizione e De Paul rappresenta un’ottima soluzione. Oltre ai due club italiani, ovviamente, sull’argentino c’è grande attenzione anche in altri campionato. Attenzione alla solita Premier League, con il Liverpool da sempre interessato così come il solito Chelsea. Non possiamo escludere nemmeno altre due piste: l’Arabia Saudita, che potrebbe convincerlo a suon di milioni, o un rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid, club al quale è ormai molto legato. In futuro potrebbe invece decidere di tornare al Racing, la squadra che lo ha lanciato.