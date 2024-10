Se ne va in Arabia Saudita, addio eccellente: il Milan fa cassa

Un giocatore rossonero potrebbe essere attratto dalle sirene della Saudi Pro League: trasferimento già a gennaio?

I primi mesi di questa stagione sono importanti anche per capire se sarà necessario intervenire nella finestra invernale del calciomercato. In casa Milan si potrebbe pensare, ad esempio, all’acquisto di un nuovo centrocampista. Il reparto ha i giocatori un po’ contati a causa dell’infortunio serio capitato a Ismael Bennacer. che dovrebbe rientrare per metà gennaio 2025.

Il centrocampista algerino era uno degli indiziati alla cessione in estate, però poi l’operazione non si è concretizzata e la società rossonera non ha potuto prendere Manu Koné dal Borussia Moenchengladbach. Il francese è finito alla Roma, che era la sua seconda scelta e che ha accettato quando ha capito che non sarebbe stato possibile approdare a Milano. Considerando che Bennacer si è infortunato, certamente non mancano dei rimpianti nell’ambiente milanista.

Milan, un altro giocatore interessa nella Saudi Pro League

L’ex Empoli era finito nel mirino del Marsiglia e di un paio di squadre della Saudi Pro League, campionato sempre molto attento ai calciatori che giocano in Europa. Oltre a Bennacer, ce n’è un altro del Milan che potrebbe avere mercato in Arabia Saudita già per gennaio.

Ci riferiamo a Samuel Chukwueze, che sta faticando tanto in questo inizio di stagione. Paulo Fonseca ha spiegato che l’esterno offensivo nigeriano ha delle difficoltà a giocare partite nelle quali ci sono pochi spazi, ovvero lo scenario tipico della Serie A. Deve migliorare molto per poter incidere in Italia non solamente nelle partite in cui magari le squadre sono più sbilanciate e c’è più campo in cui può sfruttare la sua velocità.

Se nei prossimi mesi non dovesse esserci il salto di qualità auspicato, allora non bisognerebbe escludere una cessione nella finestra invernale del calciomercato. Il portale Soccernet.ng ha rivelato che Chukwueze ha delle richieste dalla Saudi Pro League e potrebbe prenderle in considerazione se non dovesse avere un minutaggio soddisfacente al Milan.

L’ex Villarreal vuole essere al centro di un progetto e potrebbe chiedere il trasferimento. Aveva rifiutato l’Arabia Saudita quando ha avuto la possibilità di approdare a Milano, perché voleva continuare a misurarsi con il calcio europeo e indossare una maglia prestigiosa. La situazione può cambiare. Il Diavolo aveva investito 20 milioni di euro più 7-8 di bonus per il suo acquisto, potrebbe valutare delle offerte a gennaio.