Tanti milanisti volevano Antonio Conte, la risposta dell’allenatore: “Vuol dire che…”

La Curva Sud Milano avrebbe voluto Conte sulla panchina rossonera: il tecnico del Napoli ha replicato su quanto emerso nelle recenti indagini e non solo.

Antonio Conte è stato a lungo oggetto del desiderio di numerosi tifosi del Milan, che sognavano il suo ingaggio dopo la decisione di non confermare Stefano Pioli. C’era il desiderio di avere un allenatore in grado di portare mentalità vincente a Milanello, avendo nel curriculum trofei con Juventus, Chelsea e Inter. Alla fine non è stato lui il prescelto.

Zlatan Ibrahimovic ha spiegato che quello del 55enne leccese non era il profilo cercato dal club rossonero, non è mai stato davvero preso in considerazione. La scelta è ricaduta su Paulo Fonseca e non sono mancate critiche da parte della tifoseria, molto dubbiosa ma comunque pronta ad attendere per valutare il lavoro del portoghese. Conte, invece, si è accasato al Napoli dopo una lunga trattativa e adesso è in testa alla classifica della Serie A con un vantaggio di 1 punto sulla Juventus e di 2 sul trio Milan-Inter-Torino.

Anche la Curva Sud Milano voleva Conte

Sui social network era pieno di tifosi milanisti che volevano Conte. Ma a tifare per l’arrivo dell’allenatore pugliese c’era anche la Curva Sud Milano. Dalle intercettazioni riguardanti l’indagine sul noto gruppo organizzato milanista (coinvolta anche la Curva Nord dell’Inter) è emerso proprio questo. Una conferma di quanto era già un po’ trapelato mesi addietro, perché il tecnico leccese raccoglieva consensi in larga parte della tifoseria, organizzata e non.

Conte nella conferenza stampa sostenuta a due giorni dalla partita contro il Como è stato interpellato anche su quel tema: “Non posso farci nulla, se c’è il gradimento del tifoso non può che farmi piacere. Se io avessi avuto contatti diretti con quelle persone, sarebbe stata una cosa grave, invece non le conosco. Il gradimento c’era del tifoso assoluto e questo mi fa piacere. Vuol dire che il mio lavoro viene apprezzato a 360 gradi anche se ho vestito colori di squadre rivali come Juventus e Inter. L’apprezzamento del tifoso sano fa piacere, perché noi lavoriamo tanto e il fatto che la gente possa apprezzare il lavoro non può che far piacere“.

L’allenatore del Napoli ci ha tenuto a chiarire di non aver avuto nessun tipo di contatto con gli ultras rossoneri. In generale, non può che averlo reso contento il fatto di essere stato così tanto desiderato dai tifosi del Milan. Adesso è al Napoli, però sicuramente avrebbe valutato un’esperienza al Milan se gli fosse arrivata l’offerta.