Tutto saltato, annuncio che toglie ogni dubbio: svolta Milan

Svolta importante per il Milan. E’ saltato tutto. Ora i tifosi possono sperare nell’epilogo tanto atteso da tempo

La settima giornata di Serie A in programma nel prossimo weekend è l’ultima prima della nuova pausa per le Nazionali di ottobre. Sarà il secondo stop in un mese per il campionato, cui ne seguirà un altro a novembre.

Momenti non certo graditi ai tifosi che spezzano la routine di impegni tra Serie A e coppe europee. Dalle vicende di campo si tornerà verosimilmente alle indiscrezioni di mercato, argomento principale (quasi più delle partite delle Nazionali) che anima le cronache calcistiche nei giorni di pausa.

Ci si avvicina, peraltro, alla sessione di trasferimenti invernale prevista a gennaio e già si ipotizzano le possibile manovre dei top club di Serie A. Vedremo come si comporterà il Milan che potrebbe intervenire per rinforzare il centrocampo e far fronte all’assenza di Bennacer, il cui rientro è previsto nel 2025. Tra possibili nuovi arrivi e cessioni (Thiaw potrebbe essere tra i partenti), in casa rossonera tiene banco da tempo anche la questione rinnovi.

Svolta Milan, ora il rinnovo è possibile

Due i calciatori coinvolti ovvero Mike Maignan e Theo Hernandez. Per il portiere, la trattativa prosegue e sembra prossima a una svolta. In scadenza nel 2026, Maignan potrebbe rinnovare fino al 2028 con un ingaggio quasi raddoppiato che può aumentare dagli attuali 2.8 milioni a 5 a stagione.

Maignan era stato accostato al Bayern Monaco come possibile erede di Neuer. Lo stesso è accaduto anche a Theo Hernandez. Proprio sul futuro dell’esterno transalpino, è arrivata un’importante novità nelle scorse ore.

A riferirla è stato Fabrizio Romano. Per l’esperto di mercato, Hernandez non è stato affatto vicino alla cessione nonostante l’ipotesi di una trattativa con il Bayern. Per il Milan – prosegue Romano – Hernandez è un giocatore fondamentale oltreché un idolo della tifoseria, feeling quest’ultimo ricambiato dallo stesso Theo come confermano alcuni recenti post social nonché le dichiarazioni post partita con il Lecce.

Un dettaglio significativo quello svelato da Fabrizio Romano che conferma come possa esserci la reciproca volontà di un rinnovo di contratto. Al momento, per Hernandez, la trattativa non è così ben avviata come nel caso di Maignan. C’è ancora distanza tra le parti. Theo punta a un aumento dell’ingaggio in stile Leao (tra i sei e i sette milioni per rinnovare), richiesta che la dirigenza rossonera è comunque disposta a valutare. Non è affatto inverosimile ipotizzare che la trattativa possa entrare nel vivo dopo la conclusione di quella per il prolungamento di Maignan.