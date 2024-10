A destra un rimpianto totale, il Milan corre ai ripari

Rimpianto e rilancio. Il Milan è pronto a riprovarci dopo aver deciso di non affondare il colpo in estate: ora il suo prezzo però è più alto

Sono le ore del rimpianto legato a Pierre Kalulu. La cessione in prestito con diritto di riscatto del francese alla Juventus, come tutti i tifosi del Milan pensavano, si sta rivelando una delle peggiori operazioni della storia del Diavolo.

Il difensore, protagonista dell’ultimo Scudetto, ci ha messo poco a prendersi la squadra bianconera e a conquistare Thiago Motta. Così ieri sera a Lipsia è stato monumentale, scatenando tra i supporters del Milan, non solo rimpianto, come detto, ma anche un sentimento di rabbia nei confronti di una dirigenza che ha deciso di privarsi di Kalulu, per puntare su Emerson Royal, che come ampiamente previsto sta faticando terribilmente. Tornare indietro è chiaramente impossibile e il difensore francese evidentemente non vestirà più la maglia del Diavolo, con la Juventus pronta a riscattarlo.

Il Milan, dunque, è chiamato a guardare avanti e a provare a migliorare sulla fascia destra. Il brasiliano avrà una stagione per cercare di convincere tutti, ma in estate si potrebbe tornare sul mercato, con l’eventuale addio di Davide Calabria, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Milan, rimpianto Tiago Santos: nuovo tentativo in estate

Come è noto, la trattativa per il prolungamento dell’accordo con il capitano è fermo e al momento non appaiono esserci le intenzioni da parte dei rossoneri di continuare l’avventura con il giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno dei cambi di rotta, ma al momento la situazione è questa.

E’ molto probabile dunque, che il Milan decida di intervenire sul mercato per acquistare un nuovo terzino e uno dei nomi cerchiati in rosso continua ad essere quello di Tiago Santos. In estate è stato considerato un’alternativa ad Emerson Royal e sarebbe costato sui 12-14 milioni di euro. Oggi il Lille lo valuta il doppio, ma il prezzo appare destinato a salire. La prestazione perfetta, sfornata ieri contro il Real Madrid, d’altronde, non è passata inosservata. Il Milan sulla destra ha dunque sbagliato tutto e anche il portoghese, che Fonseca conosceva bene, è evidentemente un rimpianto. Ma in questo caso si può rimediare, provando a prenderlo la prossima estate, per risolvere una volta per tutte il problema sulla destra.