Ancora Boban in diretta tv, nuova bufera in casa Milan

Boban critico con la squadra di Fonseca dopo l’ultima partita di Champions: le sue parole hanno fatto un po’ discutere.

Per il Milan quello alla BayArena rappresentava un importante test di maturità, da superare dopo le vittorie in campionato contro Inter e Lecce. Inoltre, nella prima giornata di Champions League c’era stata la brutta sconfitta a San Siro contro il Liverpool ed era fondamentale cercare di riscattarsi, mettendo in campo una prestazione migliore e ottenendo un risultato positivo.

La squadra di Paulo Fonseca ha perso 1-0 ed è uscita dal campo con qualche rimpianto, sia per delle occasioni sprecate sia per qualche decisione arbitrale errata. Da dire che prima del gol segnato da Victor Boniface al 51′, era stato il Bayer Leverkusen a fare la partita. Il Diavolo aveva giocato basso, cercando di essere anche compatto e di chiudere gli spazi per poi colpire in contropiede. Subita la rete, il piano gara è cambiato e i rossoneri hanno giocato più a viso aperto, producendo un calcio migliore e creando più opportunità.

Boban, la critica dopo Bayer Leverkusen-Milan

Fonseca nel post-partita ha dichiarato di essere complessivamente soddisfatto della prestazione della sua squadra, chiaramente delusa per il risultato finale. Non è andato tutto perfettamente, però l’allenatore portoghese ritiene che ci siano diversi aspetti positivi da salvare della partita alla BayArena.

Zvonimir Boban, ospite negli studi di Sky Sport, è stato meno positivo sulla prova del Milan: “Per un’ora ha solo difeso, ha giocato pochissimo. Dopo il gol subito hanno fatto una buona partita, si sono liberati, hanno preso coraggio e hanno creato difficoltà a degli avversari stanchi. La situazione non è così rosea, per un’ora il Milan è stato dominato, poi per l’altra mezzora ha dominato. Non credo sia stata una prestazione fenomenale, anche perché è arrivata una sconfitta. Non si è trattato di sfortuna, per un’ora il Milan non ha giocato a calcio“.

Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, è stato un po’ critico e la sua presa di posizione ha attirato qualche commento negativo da parte dei tifosi, che a volte ritengono che vada troppo contro il Milan e Fonseca. Ad ogni modo, il croato ha espresso il suo punto di vista e toccherà al Diavolo fare meglio in campo nelle prossime partite. Domenica c’è una insidiosa trasferta contro la Fiorentina, altro test da superare.