Colpo di scena Milan, arriva l’ok: se ne va in prestito

Possibile cessione in prestito per crescere e migliorare ancora di più: il Milan da l’ok all’operazione

Niente colpaccio alla BayArena di Leverkusen per il Milan, niente riscatto dopo il ko alla prima contro il Liverpool. A nulla è valso lo sforzo, nella ripresa, da parte della squadra di Fonseca che ha cercato di attaccare senza ottenere nessun risultato degno di nota. Alla fine, è Victor Boniface a sbloccare la gara e portare i tre punti a Xabi Alonso, alla seconda vittoria consecutiva in Europa senza subire reti.

Una battuta di arresto che fa male, inutile girarci intorno. Fa male ai tifosi e alla stessa squadra poiché fin troppi errori sotto porta sono stati commessi e anche a causa di un arbitrario non proprio eccezionale, come dimostrano le parole di fuoco di Fonseca ai microfoni della stampa. Intanto, al netto dei risultati raccolti finora, all’interno degli uffici di Milanello si lavora al prossimo calciomercato, a quelle che potrebbero essere le operazioni in uscita che riguardano diversi interpreti, alcuni dei quali giovanissimi.

Milan, futuro Davide Bartesaghi: si lavora per il prestito secco

Davide Bartesaghi, come altri talenti in casa Milan, ha stupito sia il vecchio allenatore Stefano Pioli che il nuovo Paulo Fonseca. E i motivi di tutta questa stima sono abbastanza eloquenti: benché giovane e con poca esperienza, il terzino classe 2005 natio di Erba sta dimostrando di valere all’ombra del Duomo e sono in molti a definirlo come il futuro della difesa del Diavolo.

Combinando tecnica e quantità, il prodotto del settore giovanile rossonero si è imposto e guadagnato la fiducia del nuovo allenatore. A parte l’ultima uscita contro il Lecce, segnata da un rosso evidente per azione pericolosa (rosso che gli impedirà di prendere parte alla prossima uscita rossonera al ‘Franchi’ contro la Fiorentina), Bartesaghi ha dato prova di meritarsi appieno la fiducia dei compagni.

Ma, a causa soprattutto della rosa piuttosto folta, il difensore rossonero ha la strada sbarrata davanti a se: per tale ragione, si fa avanti l’ipotesi prestito secco. Magari in una squadra di medio-bassa classifica in Serie A che potrà garantirgli quantomeno un certo minutaggio stagionale.

Vedremo quali saranno le prossime mosse del Diavolo, consapevole che ha tra le sue mani un talento con un futuro brillante davanti a se e che dovrà cercare la squadra giusta per crescere ed esplodere definitivamente.