Ibrahimovic si regala un’altra Ferrari: che modello è e quanto costa (FOTO)

Speciale (e costosissimo) regalo di compleanno per Zlatan Ibrahimovic: il dirigente del Milan si è comprato un’altra Ferrari

Oggi è un giorno molto speciale per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese compie 43 anni e, come ormai ogni anno, si è regalato una nuova Ferrari. Anche in questo caso si tratta di un esemplare raro e, manco a dirlo, costosissimo. Ma di che modello si tratta? E, soprattutto, quanto l’ha pagata? Ecco tutti i dettagli del nuovo gioiellino del dirigente rossonero.

Il Milan sembra essere uscito dal momento nero di inizio stagione. Ibrahimovic è stato duramente criticato dai tifosi soprattutto per quell’assenza in concomitanza con Lazio-Milan, e quindi con l’episodio del Cooling Break con Leao e Theo Hernandez coinvolti, per “motivi personali” (inizialmente si era parlato di vacanze). Evitabili anche le sue dichiarazioni di prima del match col Liverpool fra leoni, gattini e padroni. Si è ripreso alla grande prima del derby con parole da dirigente vero, ma soprattutto difendendo l’operato di Fonseca. Da quel momento in poi, la musica è cambiata. Oggi però si gode un giorno di festa per il suo compleanno e, per festeggiare al meglio, ha deciso di farsi un gran bel regalo. Il solito, ormai: una nuova auto. E che auto.

La nuova Ferrari di Ibrahimovic: tutto quello che c’è da sapere

Il garage di Ibrahimovic è pieno zeppo di bellezza e rarità. Le auto sono una delle sue più grandi passioni e anche quest’anno lo ha confermato con una nuova vettura. Non si tratta però di una macchina qualsiasi: è la Ferrari SF90 XX Spider, prodotta in soli 599 esemplari.

A darne notizia è stato lui stesso tramite i suoi social. “Happy Birthday to Zlatan“, ha scritto come didascalia della foto che ritrae il suo nuovo bolide. La vettura presenta delle particolarità molto interessanti: motore ibrido 1030, un V8 biturbo e tre motori elettrici (uno inserito tra l’otto cilindri e il cambio doppia frizione a otto marce mentre gli altri due frontalmente). Le prestazioni sono incredibile: 2,3 secondi per arrivare a 100 km/h e 6,7 secondi per i 200 km/h. La velocità massima, invece, secondo Sportmediaset, è di 320 km/h. Arriviamo però alla parte più succosa: ma quanto costa la nuova Ferrari di Ibrahimovic? Si parte da una base da 850mila euro. Niente di che… Come dicevamo, un regalo di questo tipo non è certo una novità per lo svedese: lo scorso anno aveva acquistato una Ferrari Purosangue, mentre nel 2022 una doppietta incredibile con Daytona SP3 e una Ferrari 812 Competizione A.