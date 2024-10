Jhon Duran ancora in gol, stende il Bayern Monaco: il Milan ci aveva visto bene

Il centravanti colombiano, in passato nel mirino rossonero, è protagonista di un grande avvio di stagione: ha brillato anche in Champions.

L’Aston Villa dopo 41 anni è tornato in Champions League e mercoledì sera ha giocato la prima partita casalinga nella competizione dopo così tanto tempo. Davanti una squadra fortissima da affrontare, il Bayern Monaco. Risultato finale: 1-0 per i Villans.

A decidere il match è stato John Duran, subentrato ad Ollie Watkins al 70′ e autore di un bel gol al 79′. Innescato da un lancio di Pau Torres, l’attaccante colombiano ha visto che Manuel Neuer era uscito dalla porta e lo ha beffato con un tiro di sinistro da 30 metri. Villa Park esploso quando il pallone è entrato in rete, i tifosi di casa hanno scatenato la loro gioia e l’hanno rifatto anche quando l’arbitro ha fischiato la fine. La squadra di Unai Emery è a punteggio pieno in Champions, avendo sconfitto anche lo Young Boys nella prima giornata.

John Duran, che inizio di stagione: i numeri

L’Aston Villa ancora una volta deve ringraziare Duran, che è arrivato a quota 6 gol in 9 presenze stagionali. Da sottolineare che ha giocato titolare solamente nella partita di Coppa di Lega vinta 2-1 contro il Wycombe Wanderes e nella quale aveva realizzato la rete del momentaneo 2-0. Gli altri gol li ha realizzati tutti da subentrato. Ha una media realizzativa fantastica.

Emery deve gestire al meglio lui e Watkins, che in questa stagione ha realizzato 4 gol e 3 assist in 7 presenze, dopo che nella scorsa aveva totalizzato 27 reti e 13 assist in 53 match. L’allenatore spagnolo è molto fortunato ad avere due centravanti così efficaci. Domenica l’Aston Villa sfida il Manchester United a Villa Park e sarà interessante vedere se chi sarà tra Duran e il compagno di reparto a partire nella formazione titolare. Tra l’altro, si tratta di una partita che potrebbe persino decidere il futuro di Erik ten Hag, che sta deludendo alla guida dei Red Devils.

Tornando a Duran, quando nel gennaio scorso si parlava della possibilità che il Milan prendesse un nuovo attaccante, uno dei nomi emersi era proprio il suo. Si diceva che fosse stato proposto, dato che a Birmingham non stava giocando molto. C’era l’idea di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, però non è stato raggiunto un accordo con l’Aston Villa. L’ipotesi di puntare sul colombiano è emersa anche durante l’ultima sessione estiva del calciomercato, ma non c’erano le condizioni: i Villans chiedevano 35-40 milioni. Ci hanno provato Chelsea e West Ham, senza successo.

Duran aveva pensato di cambiare squadra a causa della presenza di Watkins come attaccante titolare, alla fine è rimasto alla corte di Emery e si sta rivelando la scelta giusta. Anche se sta partendo sempre dalla panchina, si sta facendo trovare pronto: il numero di gol segnati lo dimostra. Se dovesse continuare così, qualche big europea penserà a lui nel 2025. Il Milan è tagliato fuori ormai, purtroppo.